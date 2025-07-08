快訊／川普開徵25%關稅　南韓科技股重摔超過8%

▲美國總統川普公開12國關稅稅率。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普宣布對日本、南韓、南非等多國加徵新一輪對等關稅，並預告8月1日正式實施，引發全球市場震盪。美股7日（美東時間）應聲大跌，道瓊重挫422點，為3週以來最差單日表現。日韓大型企業股價同步重挫，南韓科技股跌幅甚至超過8%，避險情緒升溫。

根據美媒《CNN》，川普透過社群平台Truth Social表示，美國將從8月1日起向日本與南韓課徵25%的全面性關稅，並隨後進一步宣布，對緬甸、馬來西亞、哈薩克、寮國與南非等12個國家加徵25%至40%不等的關稅稅率。公布的信件內容顯示，稅率未來可能會依談判狀況上下調整，並不固定。

此波關稅屬於「國別性」課稅，與既有的特定產業或產品關稅措施不同。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，川普將簽署行政命令，將原定7月9日的稅率調整實施時間延後至8月1日，為各國爭取談判空間。川普也在上週預告，白宮將於7日向相關國家發出「關稅通知信」。

消息曝光後，美股三大指數全面走跌，道瓊工業指數下跌422點（跌幅0.94%），標普500指數下挫0.79%，那斯達克指數跌幅達0.92%。其中，以科技與出口導向為主的南韓、日本企業股價首當其衝，在美掛牌的LG Display暴跌8.3%，SK電訊重跌7.76%。在美上市的日本主要車廠方面，日產大跌7.16%、豐田跌4%、本田跌3.86%。

全球資金避險情緒升溫，追蹤日本、南韓、南非與馬來西亞股票的貝萊德（BlackRock）ETF也分別下跌2.4%、3.56%、1.73%、1.97%，創下4月初以來最大單日跌幅。美國10年期與30年期公債殖利率同步攀升，美元指數上漲0.3%，而日圓、韓元與南非幣則明顯走貶。華爾街恐慌指數VIX飆升8.4%，顯示市場波動性加劇。

儘管標普500與那斯達克近來頻創新高，投資人普遍認為市場可能過於樂觀。Baird投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）指出，「市場對於關稅稅率的預期低於川普實際提出的稅率，引發股市拋售潮。」

▲美國白宮發言人萊維特7日在記者會上，手持致給南韓總統李在明的對等關稅稅率通知信函。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，傑富瑞集團（Jefferies）歐洲首席策略師庫馬表示，他認為7月9日原定期限本身對市場影響不大，但關稅信函本質上是施壓談判對象的手段，目的在於促使各國儘速達成協議。他認為短期股市回落應視為買入機會。

美國財政部長貝森特也對媒體表示，若各國未在8月1日前完成協議，屆時美方將啟動更高一波的「反彈式關稅」，並預告未來48小時內將有多項關稅或貿易協定新宣布。

川普6日時曾表示，針對任何與金磚五國（BRICS，包括巴西、俄羅斯、印度、中國與南非）結盟的國家，將額外加徵10%的關稅，此舉也引發更多地緣政治與經濟連鎖效應的擔憂。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）分析師雷恩（Scott Wren）警告，華爾街對於關稅風險的預估「過度樂觀」，一旦稅率確定並全面實施，將對經濟與消費者支出產生不利影響。他指出，部分市場與產業板塊估值過高，已有減碼打算。

隨著川普8月1日的關稅期限逼近，市場觀察重點將集中在各國是否願意加速簽署貿易協議。分析師指出，一旦協商破裂或稅率再度上調，可能引爆新一波股市修正與全球資金避險潮。