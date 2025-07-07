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北韓豪華「濱海渡假村」開幕！　開放俄羅斯觀光客搶先體驗

▲▼北韓元山葛麻海岸旅遊區。（圖／朝中社）

▲北韓元山葛麻海岸旅遊區7月1日開幕。（圖／朝中社）

記者王佩翊／編譯

北韓近期積極重啟觀光市場，繼2月短暫開放羅津先鋒經濟特區的觀光後，隨著「元山葛麻海岸觀光度假區」在7月1日開幕，也讓首批俄羅斯遊客在7日前往該地旅遊，而這也代表平壤當局已開始積極推進觀光振興計畫。

根據俄媒報導，自7日起陸續有俄羅斯旅遊團前往元山葛麻海岸觀光區展開為期8天的行程。該旅遊行程由俄羅斯旅行社「Vostok Intour」推出，套裝價格為每人1840美元（約新台幣5.3萬元），包含平壤至元山的國內線機票、葛麻度假村4晚住宿、馬息嶺滑雪場參訪等內行程。

其實北韓在今年2月就曾對除了南韓人與美國人以外的外國人短暫開放前往羅先經濟特區觀光，這也是自新冠疫情後，北韓迎來的首批外國旅遊團遊客，但是不到3周便突然喊停。儘管開放政策搖擺不定，但北韓自2024年就有意針對俄羅斯旅客開放平壤部分地區的觀光，政策限制似乎逐漸寬鬆。

北韓還將以10月的「平壤國際貿易博覽會」為契機，重新開放平壤旅遊。在中國設立總部的北韓旅遊專門公司Young Pioneer Tours近日宣布，將於10月24日至11月1日間舉辦8天7夜的觀光行程，目前已開放預約。

報名者不僅能參加博覽會的開幕與閉幕典禮，還可參觀逾450個展覽攤位，涵蓋機械、IT、能源、製藥及日用品等多元產業。不過，北韓也特別限制禁止記者、網紅以及旅遊創作者參加，避免媒體對外傳遞負面形象。

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