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快訊／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅　信件內容曝光

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透） 

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普於台灣時間8日凌晨0時19分，透過社群平台Truth Social宣布，將對來自日本與南韓的所有進口商品徵收25%關稅，並同步公開他向這兩國政府官員寄出的信函內容。信中強調，這項措施旨在解決長期存在的貿易逆差問題。

川普在信中表示，儘管美日、美韓之間的貿易關係緊密，但多年來美國一直面臨由關稅、非關稅政策及貿易壁壘所導致的巨大貿易逆差。他指出，這些狀況對美國經濟及國家安全構成威脅，因此決定從2025年8月1日起，對所有日本及南韓進口商品課徵25%關稅，並警告若有企業試圖透過轉運方式規避新關稅，將面臨更高稅率。

信函中提到，美國市場是全球最大且最具吸引力的經濟體系，若日韓企業選擇在美國境內設廠生產，將可免於關稅限制。此外，川普也向兩國政府喊話，若願意開放市場並消除貿易壁壘，美方可能重新考慮調整關稅政策。

川普信件內容如下：

尊敬的首相先生：
能夠給您寫這封信，我深感榮幸，這展現了我們貿易關係的堅韌與承諾，以及美國已同意繼續與日本合作的事實，儘管我們與貴國之間存在著巨大的貿易逆差。然而，我們已決定繼續與您合作，但前提是必須實現更平衡且公平的貿易。因此，我們誠摯邀請您參與美國卓越的經濟體系，這是全球最大的市場。多年來，我們與日本進行了貿易關係的討論，並得出結論，我們必須擺脫由日本的關稅與非關稅政策及貿易壁壘所造成的長期且持續的貿易逆差。

不幸的是，我們的關係遠未達到互惠。自 2025 年 8 月 1 日起，我們將對所有進入美國的日本產品徵收 25% 的關稅，此稅率獨立於所有行業關稅之外。若有貨物透過轉運以規避更高關稅，將適用更高的關稅。請理解，25% 的稅率遠低於消除我們與貴國之間貿易逆差所需的水平。正如您所知，如果日本或貴國內的公司決定在美國境內建造或生產產品，則不會徵收關稅；事實上，我們將盡一切努力快速、專業且常規地完成批准程序——換句話說，只需要幾週時間。

若您因任何原因決定提高您的關稅，則無論您選擇提高多少，都將加到我們徵收的 25% 上。請理解，這些關稅是必要的，用以糾正多年來日本的關稅與非關稅政策及貿易壁壘，這些政策導致了對美國不可持續的貿易逆差。這一逆差對我們的經濟，甚至是我們的國家安全構成了重大威脅！

我們期待未來多年作為您的貿易夥伴與您合作。如果您希望向美國開放您迄今封閉的貿易市場，並消除您的關稅與非關稅政策及貿易壁壘，我們或許會考慮對此信函進行調整。這些關稅可能根據我們與貴國的關係進行上調或下調。您永遠不會對美利堅合眾國感到失望。

▼川普公開給日本的通知信件。（圖／翻攝川普社群）

▲▼快訊／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅　信件內容曝光。（圖／翻攝川普社群）

▲▼快訊／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅　信件內容曝光。（圖／翻攝川普社群）

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