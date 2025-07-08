嘉義沿海地區災情嚴重　8成養殖牡蠣受損

▲丹娜絲重創嘉義 ，沿海地區陸續出現災情 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中颱「丹娜絲」重創全台，嘉義縣布袋及東石地區出現最大16級強陣風和5至6米大浪。縣長翁章梁7日下午前往沿海地區勘災，實地了解災情狀況，並指示縣府相關局處加速統計災損，儘速提報中央，爭取後續支援與協助。

▲▼翁章梁勘查災情 。（圖／嘉義縣政府提供）

在布袋第三漁港現場，仍可見多艘漁船筏傾倒、翻覆。漁船船長余先生表示，他剛斥資兩百多萬元購入新船，尚未啟航就遭遇颱風侵襲。昨晚強風將他的船從港邊吹上堤防，足見瞬間風速驚人，破壞力不容小覷。

嘉義秘境白水湖壽島，堤防邊層層堆疊著從海上被打上岸的蚵棚。縣長翁章梁指出，颱風來襲前，沿海地區僅搶收約2成的牡蠣，其餘8成養殖牡蠣恐大多受損，初步估算損失金額高達1億8,375萬元，實際金額恐怕還會更高。

農業處指出，初步災損勘查結果，計有9,500棚浮筏蚵棚及350公頃平掛蚵棚受害，有50艘漁船筏被風浪打上岸或翻覆。翁縣長已指示儘速將災損勘查報告報送漁業署，建議中央公告辦理現金救助及低利貸款，加速協助漁友復養或漁撈，減輕此次災害對漁業生計的衝擊。

農業處表示，符合規定受災漁民可獲現金救助額度為浮筏式每棚1萬元、平掛式每公頃5萬3千元。全毀的漁筏或舢舨現金救助2.5萬元/艘、全毀的漁船依噸位別現金救助2.5-15萬元/艘，半毀為全毀救助金之半數。

東石鄉三江國小，今年四月剛完工、耗資逾四百萬元的頂樓隔水工程，７日清晨遭強風吹襲，整片結構被掀落至校內操場。學校總務主任涂先生表示，所幸目前正值暑假，校園內無人，得以專心清理現場。更慶幸的是，隔水層落入校內範圍，若被吹往鄰近民宅，後果將不堪設想。

校園災損部分，教育處統計目前有96校回報，災損金額計新臺幣6,377萬9,000元。學校回報災損情形主要為停電、樹木倒塌、屋頂鐵皮吹毀、鐵門變形或損毀、玻璃及採光罩遮雨棚破損等。

翁章梁縣長表示，清晨強烈陣風破壞力驚人，沿途可見大量倒塌樹木與各類障礙物阻礙道路通行，後續復原工作勢必耗費大量人力與時間。縣府目前正全力進行災後善後作業，並已向其他縣市請求支援。

高雄市陳其邁市長第一時間伸出援手，已指派高雄市工務局與環保局派遣車輛、機具及工班人力進駐嘉義，協助災後清理與重建工作，展現跨縣市攜手合作、共度難關的精神。