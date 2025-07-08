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蘋果大砍iOS 26液態玻璃效果　疑因網友評價兩極急踩剎車

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

▲蘋果大砍iOS 26液態玻璃效果 。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果於今（8日）凌晨釋出iOS 26 Beta 3測試版後，介面設計的重大變動迅速引起觀察人士注意。根據《彭博》科技記者古爾曼（Mark Gurman）的評論，蘋果在這個版本中大幅調降了先前主打的「液態玻璃（Liquid Glass）」視覺效果，引發外界對蘋果設計決策穩定性的討論。

古爾曼在安裝最新測試版後第一時間於社群平台X（前推特）發文表示，他發現蘋果對液態玻璃效果進行了明顯弱化，透明與動態層級明顯縮減，幾乎可說是將整體設計反轉了75%。這一改動讓他直言「完全不喜歡」，並調侃若效果縮減至此，不如直接改名為「Frosted Glass（霧面玻璃）」。

古爾曼更表示「令人難以置信的是，蘋果花費多年開發的設計，居然可能被一週內來自X和YouTube的評論影響而改變。」他同時呼籲蘋果應提供更多自訂選項，讓用戶可以自行決定介面的玻璃透明度，而非一刀切地退場設計創意。他認為，這樣的變動不僅削弱了iOS 26原先的視覺識別性，也可能讓開發者與創作者措手不及。

液態玻璃是蘋果在先前Beta版本中導入的全新UI視覺風格，主打半透明層疊與即時模糊動態，類似於macOS Ventura引入的材質感設計。該效果原被視為iOS介面近年來少見的重大視覺變革之一。然而，也有不少測試者認為過度的透明與動畫在實用性上存在疑慮，可能導致閱讀干擾或增加耗電量。

目前蘋果並未就這次UI調整提供公開說明，但在Beta 3推出後，社群已出現大量討論，意見呈現兩極。一派支持簡化設計、回歸穩定；另一派則認為創新美學遭到壓縮，設計團隊過度回應短期聲浪。

隨著iOS 26正式版將於今秋推出，外界將持續關注液態玻璃UI 是否會重新調整回更具實驗性的視覺風格，或就此淡出主畫面。

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