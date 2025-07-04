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iOS 26帶來六大AirPods 新功能　從攝影遙控到錄音升級全面強化

▲▼ 蘋果AirPods。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果AirPods。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳立言／綜合報導

蘋果即將在今年秋季推出的iOS 26，不只為iPhone帶來新功能，也同步為AirPods帶來六項實用升級。這些功能將搭配新一版AirPods韌體同步釋出，涵蓋遠端攝影控制、錄音品質提升、通話體驗強化、睡眠自動暫停播放等，進一步強化AirPods作為日常配件的多元應用能力。

★AirPods化身攝影遙控器
用戶只需將AirPods連線至iPhone，打開相機App或第三方攝影軟體，長按耳機柄即可拍照或開始錄影。再次長按則可結束錄影。這項功能讓拍攝更直覺，即使不用Apple Watch，也能快速操作。

★支援錄製「錄音室等級音質」
AirPods 4與AirPods Pro 2將可錄製具備「錄音室音質」的聲音，適合用於訪談、播客、音樂創作或錄影，蘋果表示這項功能可過濾背景雜音，讓移動錄音也具備專業水準。

★提升語音與通話品質
搭載H2晶片的耳機將進一步提升通話時的自然音色與清晰度，支援iPhone、iPad、Mac裝置上的通話（包括 FaceTime、Zoom等CallKit應用），並可應用於語音備忘錄、訊息語音輸入等場景。

★AirPods測試版更新更簡單
用戶在iOS 26中，可透過「設定」中新的介面更輕鬆地安裝AirPods韌體測試版，提升測試流程的可控性。

★睡眠時自動暫停音訊
「睡著時自動暫停播放」功能將偵測使用者是否入睡，並自動停止音訊播放以節省電量，適用於音樂、Podcast或有聲書。此功能需iOS 26搭配新版韌體，且Beats耳機也支援。

★解決車用切換音訊困擾
新版加入「保持音訊在耳機中」選項，防止當用戶進入車內時，音樂自動從耳機切換至車用藍牙喇叭。用戶可在「設定 > 一般 > AirPlay與接續性」中啟用。

隨著iOS 26正式版預計於今秋推出，AirPods的整體使用體驗將更臻完善。Apple持續將AI與感測技術導入日常裝置，提升智慧配件的實用性與便利性。

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