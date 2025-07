Apple Music 10週年榜單揭曉　紅髮艾德「這首歌」成世界冠軍

記者蘇晟彥/綜合報導

Apple Music 自2015年創立後,在近期迎來10周年慶典,蘋果除了宣布將打造「全新地標」外,7日也釋出「十年榜單」,其中紅髮艾德(Ed Sheeran)的〈Shape of You〉成為十年來播放次數最多的歌曲,而台灣觀眾較為熟知的BTS、YOASOBI也分別以〈Dynamite〉及〈夜に駆ける〉列入榜中。此外,ROSÉ 和 Bruno Mars 的 〈APT〉則是榜單上最新的歌曲。

Ed Sheeran 的〈Shape of You〉是 Apple Music 十年來全球播放次數最多的歌曲。

• 〈Shape of You〉發行即打破 Apple Music 全球紀錄,成為平台有史以來首日串流量最大的流行歌曲。

• 在 Apple Music 十年期間,〈Shape of You〉在至少一個國家「熱門流行歌曲」排行榜登上第一名的天數超過 1,800 天,為所有歌曲之最。

• 這首歌在至少一個國家「熱門歌曲」綜合排行榜奪下第一名的天數超過 1,000 天。

• Ed Sheeran 有 11 首歌曲上榜前 500 名,是歌曲數前五多的藝人之一。

Drake 共有 27 首歌曲進入前 500 名,是所有藝人中最多者。他在前 100 名的歌曲數量也最多,共 9 首。

• Drake 上榜最高名次的歌曲是〈God’s Plan〉,排名第 3。該曲在 Apple Music 十年間的串流總數為所有嘻哈歌曲之冠。

• 〈God’s Plan〉發行即打破 Apple Music 全球紀錄,成為平台有史以來首日串流次數最多的歌曲。

• 在 Apple Music 十年期間,〈God’s Plan〉在至少一個國家「熱門嘻哈歌曲」排行榜登上第一名的天數超過 1,600 天。

• 在 Apple Music 十年期間,Drake 是最多歌曲登上 Apple Music「全球每日 Top 100」第一名的藝人。



Taylor Swift 共有 14 首歌曲進入前 500 名,是歌曲數量第二多的藝人,也是女性認同藝人之冠。

• 排名第 57 的〈Cruel Summer〉是 Swift 在 Apple Music 十年間最熱門的歌曲。

• 〈Cruel Summer〉登上 Apple Music 「全球每日 Top 100」榜單前 10 名超過 200 天,為史上登上前 10 名天數前 10 多的歌曲之一。

• 《1989》專輯中有四首歌曲進入 Apple Music 十年榜前 500 名,為 Taylor Swift 所有專輯之最。

o 在 Apple Music 十年期間,〈Blank Space〉是《1989》專輯中串流次數最多的歌曲,排名第 80;隨後為〈Shake It Off〉、〈Wildest Dreams〉和〈Style〉,分別排名第 107、120、150。

• 《Lover》專輯中有三首歌曲上榜前 500,包括第 57 名的〈Cruel Summer〉、第 97 名的〈Lover〉,和第 187 名的〈You Need to Calm Down〉。

• Swift 在前 500 榜單上最早的歌曲是〈Love Story〉 (第 125 名),最新的則是〈Anti-Hero〉 (第 221 名)。

The Weeknd 是榜單上最多首 R&B/靈魂樂歌曲的藝人,共九首。

• 〈Blinding Lights〉是 Apple Music 十年來播放次數第二高的歌曲,也是 R&B/靈魂樂類別中播放次數最高的歌曲。

• 在 Apple Music 十年期間,〈Blinding Lights〉登上「全球每日 Top 100」榜單前 10 名超過 180 天,是前 10 名天數前 15 多的歌曲之一。

• 〈Blinding Lights〉曾在全球榜單蟬聯冠軍 15 天,並在至少一個國家的排行榜登上冠軍超過 400 天,是他在 Apple Music 十年間最具代表性的「每日 Top 100」熱門歌曲。

Billie Eilish 是榜單上最多首另類音樂歌曲的藝人,共九首。

• 〈bad guy〉是 Apple Music 十年來播放次數最高的另類音樂歌曲,也是播放次數最多的女性認同藝人歌曲。

• 〈bad guy〉發行即創下 Apple Music 歷史上另類音樂歌曲首日串流最高紀錄,並迅速成為 Eilish 第一首登上 Apple Music 「全球每日 Top 100」冠軍的歌曲。

• 在 Apple Music 十年期間,〈bad guy〉登上「全球每日 Top 100」榜單前 10 名超過 160 天,是登上前 10 名天數最多的前 15 名歌曲之一。





Mariah Carey 的〈All I Want for Christmas Is You〉是前 500 名中唯一一首節慶歌曲,排名第 100。

• 該曲在 Apple Music 十年間於「全球每日 Top 100」榜單上拿下第一名共 67 天,名列十年間奪冠天數最多的前五名歌曲之一。

Lil Nas X 的〈Old Town Road〉是 Apple Music 十年間最熱門的鄉村歌曲。

• 〈Old Town Road〉發行即創下 Apple Music 史上鄉村音樂首日與首週全球串流最高紀錄。

• 〈Old Town Road〉在 Apple Music 位居「全球每日 Top 100」榜首共 47 天,是歷來第二長壽的鄉村榜冠軍歌曲。

Morgan Wallen 是榜單上最多首鄉村歌曲的藝人,共九首。

• 他在 Apple Music 十年間最受歡迎的歌曲為〈Last Night〉。

• 在 Apple Music 十年期間,〈Last Night〉在 Apple Music 「全球每日 Top 100」榜單上登上第一名共 52 天,為所有鄉村歌曲之最。

YOASOBI 是榜單上最多首日本流行樂歌曲的藝人,共三首。

• 出道單曲〈夜に駆ける〉是 Apple Music 十年來串流次數最多的日本流行樂歌曲。

• 〈夜に駆ける〉即成為 Apple Music 歷史上第三首打入「全球每日 Top 100」榜單前 15 名的日本流行樂歌曲。

• YOASOBI 的〈群青〉排名第 415。這首 2020 年發行的單曲,是 Apple Music 十年間僅有的三首曾登上「全球每日 Top 100」榜首的日本流行樂歌曲之一。

BTS 是榜上表現最亮眼的韓國流行樂藝人,共有兩首歌曲上榜:〈Dynamite〉排名第 34,〈Butter〉排名第 252。

• 〈Dynamite〉於 2020 年發行時成為 Apple Music 歷史上第一首打入「全球每日 Top 100」榜單前五名的韓國流行樂歌曲。

• 七個月後,〈Butter〉成為 Apple Music 史上第二首進入「全球每日 Top 100」前五名的韓國流行樂歌曲。

• 整體而言,在 Apple Music 十年間登上「全球每日 Top 100」榜單前五名的 10 首韓國流行樂歌曲中,有三首來自 BTS。

Bad Bunny 有 10 首歌曲進入前 500 名,成為上榜歌曲數最多的拉丁藝人。

• 在 Apple Music 十年期間,Bad Bunny 是最多首歌曲登上「全球每日 Top 100」第 1 名的拉丁藝人。

• 繼與 Cardi B 和 J Balvin 合作的〈I Like It〉 (第 30 名) 之後,Bad Bunny 上前 500 名榜單的第二高名次歌曲為〈DÁKITI〉,排名第 129。

• 〈DÁKITI〉發行即在 Apple Music 「全球每日 Top 100」榜單上奪冠 12 天,打破該榜史上最長壽榜首拉丁音樂的紀錄。(此紀錄後來被 Bad Bunny 自己的歌曲〈DTmF〉再次打破)

• Bad Bunny 破紀錄專輯《Un Verano Sin Ti》中有四首歌曲進入 Apple Music 十年榜前 500 名:〈Tití Me Preguntó〉、〈Callaita〉、〈Me Porto Bonito〉和〈Moscow Mule〉。

• 《Un Verano Sin Ti》即創下拉丁專輯首日全球串流次數最多的紀錄,至今仍穩居該地位。

• 《Un Verano Sin Ti》發行時,「全球每日 Top 100」榜單上的拉丁歌曲數量達 31 首,創下歷來單日最多拉丁歌曲上榜的紀錄。

Fleetwood Mac 的〈Dreams〉是 Apple Music 十年間串流次數最多的搖滾歌曲。

• 這首歌是榜單中五首來自 1970 年代的歌曲之一,另外四首為:〈The Chain〉、Queen 的〈Bohemian Rhapsody〉、The Eagles 的〈Hotel California〉,以及 Earth, Wind & Fire 的〈September〉。

• 在 Apple Music 十年期間,〈Dreams〉曾進入 89 個國家的「每日 Top 100」榜單,其中在 17 國打入前十名。該曲在全球榜單名列第 12。

• 整體而言,〈Dreams〉在 Apple Music 的十年間曾有超過 2,000 天登上「每日 Top 100」榜單。

Queen 的〈Bohemian Rhapsody〉是 Apple Music 十年榜前 500 名當中最早發行的一首歌曲。

• 在 Apple Music 十年期間,〈Bohemian Rhapsody〉曾登上全球超過 135 個國家的「每日 Top 100」榜單,其中在超過 85 個國家進入前 10 名,並在 20 多個國家登上榜首。

• 該曲曾在「全球每日 Top 100」榜單登上第 5 名。

• 〈Bohemian Rhapsody〉在 Apple Music 十年間,登上「每日 Top 100」榜單的天數超過 2,000 天。

ROSÉ 和 Bruno Mars 的 〈APT〉是榜單上最新的歌曲。

• 〈APT.〉在 Apple Music 「全球每日 Top 100」榜單奪冠總天數超過 60 天,名列 Apple Music 十年間榜首天數最多的前五名歌曲之一。

Kendrick Lamar 有九首歌曲上榜,上榜歌曲數與 Morgan Wallen、The Weeknd 和 Justin Bieber 並列第 9。

• 在 Apple Music 十年期間,〈Not Like Us〉 (第 179 名) 曾在「全球每日 Top 100」位居榜首 87 天,是所有歌曲當中奪冠天數之最。

SZA 共有八首歌曲進入前 500 名,名列上榜歌曲數量前 20 名的藝人之一。

• 她在 Apple Music 十年間最熱門的歌曲是〈Snooze〉 (第 74 名)。

• 在 Apple Music 十年期間,〈Snooze〉曾登上 Apple Music 「全球每日 Top 100」榜單前 10 名超過 250 天,是天數最多的 R&B 歌曲。