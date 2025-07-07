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iPhone 17全系列實機模型曝光　完整陣容首次亮相

▲▼ 。（圖／X@MajinBuOfficial）

▲iPhone 17全系列四款模型曝光 。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者吳立言／綜合報導

蘋果秋季新品尚未發表，iPhone 17全系列實機模型照便已搶先曝光。知名爆料者Majin Bu於社群平台X（前推特）公開一張展示四款iPhone 17機型的合照，疑似包含兩款標準版與兩款Pro系列。從相機模組排列、機身配色與體積配置等細節可見，蘋果新一代智慧型手機在外觀設計上做出進一步區隔，引發外界高度關注。

從曝光圖片可見，四款模型分別對應iPhone 17、iPhone 17 Plus、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max。標準版維持對角雙鏡頭配置，整體造型延續前代風格，而Pro系列則明顯採用更大尺寸的鏡頭模組與環狀排列設計，辨識度大幅提升，亦可能暗示進一步升級的影像能力。

目前市場傳聞指出，iPhone 17 Pro Max將首次導入潛望式長焦鏡頭與氣冷式均熱板散熱系統，並可能搭載歷來容量最大的電池配置，進一步提升續航與穩定性表現。另有消息稱，標準版與Pro系列將採用不同等級的晶片與顯示器技術，進一步拉開功能差異。

蘋果尚未針對此次模型照流出做出回應，不過根據以往慣例，iPhone 17系列預計將於9月登場，屆時正式規格與設計將一一揭曉。

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