iPhone 17全系列實機模型曝光　完整陣容首次亮相

願意花多少錢來買一支手機？有網友發文表示，她用了5年的iPhone 11在最近壞掉了，所以她便查了空機的價格，沒想到意外發現頂規的價格已經高過她的月薪，讓她很訝異，也索性改買其他品牌。文章曝光後，引起網友討論。