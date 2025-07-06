想換iPhone！她一查價格縮了「比我月薪還高」　一票搖頭

▲原PO覺得iPhone價格漲很多。（示意圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

願意花多少錢來買一支手機？有網友發文表示，她用了5年的iPhone 11在最近壞掉了，所以她便查了空機的價格，沒想到意外發現頂規的價格已經高過她的月薪，讓她很訝異，也索性改買其他品牌。文章曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「大家（買）手機會願意花多少錢」為標題發文，提到她的iPhone 11用了5年，壞掉之後本來打算維修，但維修人員卻告訴她只能換新機，於是她便查看了空機價格，並意外發現iPhone價格漲很多。

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原PO透露，她看了頂規的價格，居然逼近6萬元，比她的月薪還高。因此她就感到驚訝，不知道是通膨太有感，還是iPhone真的太貴？物價漲成這樣真的好可怕，大家都願意花這麼多錢買手機嗎？她後來乾脆改買三星，不再當果粉了。

貼文曝光後，便有網友直呼，「有人逼你買頂規嗎」、「是不會買基礎款？一定要買頂規的嗎」、「硬要買最新還頂規」。也有網友指出，「講那什麼屁話？16 Pro Max 和 S25 Ultra 同樣1TB的價差才2000元，連比價都不會嗎」。

還有網友回應，「我現在出社會十年，年薪百萬，但手機還是用三星的中階機，我覺得很耐用，我也不用手機（玩）遊戲或追劇」、「以前的我手機預算是一萬，現在預算調漲到三萬了，漲幅比我薪水還高，手機再貴下去我就要買不起了」、「以前都會砸錢買旗艦，但後來發現我用手機其實很單純，能上網、通訊軟體，社群媒體，看看YouTube ，操作順暢就好了，旗艦對我而言都是效能過剩」。