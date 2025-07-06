中颱丹娜絲來襲！澎縣府召開災害整備會議　千艘漁船靠港避風

▲澎湖縣政府今召開災害整備會議。（圖／記者陳洋翻攝，下同)

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

中度颱風「丹娜絲」來襲，澎湖縣政府今（6）日上午9時召開災害整備會議，由縣長陳光復擔任指揮官親自主持，逐一聽取各單位防颱整備情形，並與行政院長卓榮泰進行視訊連線，報告縣府在防颱整備、人員機具調度、弱勢關懷及物資儲備等面向的最新情況。據了解，目前在港避風漁船艘數為1235艘、大陸船員28人、外籍船員1375人，均妥善安置，而在獨居長者送餐方面，將提前發放代餐。

澎湖6日上午已出現間歇性雨勢，澎湖氣象站表示，若丹娜絲行經路徑不變，極有可能侵襲澎湖，預估6日22時最接近澎湖，並帶來150-300毫米雨量。各海面浪高將增大至3米以上，颱風中心附近將有6米以上浪高，且澎湖有長浪發生的機率，7日上午8時後風雨可望減弱。

陳光復表示，中央氣象署已發布「丹娜絲」海上與陸上颱風警報，根據目前的路徑預測，颱風持續朝東北方移動，對澎湖地區恐造成災害性影響。預估中午過後風雨將逐漸增強，他呼籲縣府各相關單位提高警覺、加強整備，同時提醒鄉親務必做好自身防颱準備，保障生命財產安全。

因應颱風來襲，澎湖海岸港區禁制令自今（6）日上午8時起生效，縣府災害應變中心亦於上午9時提升至一級開設。陳光復指出，今日國內線航班全數取消，海運部分，包括高雄、布袋及東吉至台南將軍等航線也已全面停航。目前約有9,000名旅客滯留澎湖，縣府已協調航空公司加開班機，如有必要，也將請求國軍協助派遣軍機支援疏運。此外，對於二、三級離島的醫療物資及生活需求，縣府已於昨日完成前置運補作業，確保居民基本需求無虞。

澎湖海岸港區禁制令今（6）日上午8時起生效，禁制公告發布期間，限制船舶進出港，以及禁止人員進入海岸線，陳光復呼籲民眾勿進入警戒區域。針對農漁業方面，陳光復請農漁民做好事前減災預防措施，尤其漁船主應加強漁船繫纜。農漁局表示，目前在港避風漁船艘數為1235艘、大陸船員28人、外籍船員1375人，均已妥為安置。

考量志工外出安全，縣府於6日及7日暫停獨居長者送餐服務，改以代餐方式提前配發，避免因颱風影響造成長者斷炊。陳光復表示，關懷弱勢群體在任何時刻都不會中斷，讓長者與家屬安心，他也感謝第一線送餐志工的辛勞。

卓榮泰也特別強調，除了水電及民生物資的穩定供應外，旅客與海上作業船隻的安全同樣重要，並肯定縣府目前的防災準備工作。他指出，颱風過境後，災後復原與旅客疏運等後續支援工作，也請縣府團隊與相關單位全力投入，若有需要任何支援，中央會全力協助，務求迅速恢復正常生活秩序。

縣府提醒民眾，颱風期間應提高警覺，低窪地區須特別慎防淹水情形，建議事先儲備用水，並檢查家中排水孔是否暢通，同時勞固廣告招牌、陽台盆栽等易掉落物品，減少災害風險。

如遇停水，請撥台灣自來水公司24小時通報專線1910，或洽澎湖營運所（06-9273840）、澎湖縣政府1999為民服務專線。若遇停電情況，請撥打台電24小時通報專線1911、澎湖區營業處（06-9213111），或撥打1999為民服務專線反映情況。