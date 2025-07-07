雲林農損慘重　張嘉郡、丁學忠爭取「全品項、免現勘」補助　

▲丹娜絲颱風過境，強風暴雨襲擊雲林，造成多處農作物損害嚴重。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

丹娜絲颱風過境，強風暴雨襲擊雲林，造成多處農作物損害嚴重。立法委員張嘉郡、丁學忠今（7）日會同雲林縣長張麗善，並邀集農業部農糧署、農業改良場等單位前往虎尾、土庫、元長、水林等地，實地勘查玉米、青蔥等農作物與農業設施，呼籲農業部儘速核定啟動「全品項、免現勘」補助作業。

▲ 立法委員丁學忠、張嘉郡實地勘查玉米、青蔥等農作物與農業設施，呼籲農業部儘速核定啟動「全品項、免現勘」補助作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

立委張嘉郡表示，這次颱風主要農損集中在高莖作物，像是玉米、香蕉等，因風勢強勁，受損情況相當嚴重，根據氣象站觀測資料，雲林多數地區實測最大陣風高達17級，遠超農業部所訂「災害性天氣參數」門檻（10級風或每秒24.5公尺），已具備啟動補助的條件。

▲香蕉不敵強風，直接折斷。（圖／記者游瓊華翻攝）

丁學忠表示，一路前往農田區，只要種植玉米的無不倒伏成災，農業部今年初修訂「天氣參數制度」，針對玉米、高粱、柑橘類、葉菜類等作物，已明訂可依觀測數據啟動補助，無需再經四方會勘程序。並指出，雲林縣府已於今日上午召開災害應變中心會議，彙整各地災情，並將依程序正式行文中央，建請啟動「全品項、免現勘」補助作業。

張嘉郡於現場提醒農民，如有災損，除配合地方政府通報外，也可儘速拍照存證，或透過農業部「農業天然災害即時回報App」上傳災情資料，作為後續審核依據。後續與丁學忠委員將持續與縣府及中央保持聯繫，協助掌握補助核定進度，並確保地方所提災損情形能被完整反映，讓農民能夠儘早獲得協助。

▲丹娜絲颱風過境，強風暴雨襲擊雲林，造成多處農作物損害嚴重。（圖／記者游瓊華翻攝）