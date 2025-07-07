高雄大樹光電板吃掉山林！風災後山壁崩塌變黃河　現場慘況曝

▲高雄大樹光電板「吃掉」山林，風災後山壁崩塌變黃河。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

丹娜絲颱風過境，狂風暴雨重創南台灣，國民黨立委柯志恩因擔心高雄大樹和山光電案狀況，在颱風過境後，再度重返現場，沒想到看到的又是一片滿目瘡痍。柯志恩直呼，這樣的水保改善完全是大失敗，根本是在打臉中央到地方所謂的嚴格監督。

▲▼ 柯志恩在風災後重返現場，卻驚見被撤照的二期山壁崩塌，排水管裸露，夾帶大量泥流，造成滯洪池嚴重淤積。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄大樹區和光里因開發太陽能光電，整片山頭被剷平，當地居民先前就擔心，萬一遇土石流恐被滅村。柯志恩在風災後重返現場，卻驚見被撤照的二期山壁崩塌，排水管裸露，夾帶大量泥流，造成滯洪池嚴重淤積，黃土就塞在排水管出口，泥流也沖毀排水溝無法排水。

柯志恩痛批，陳其邁市長震怒要求業者必須做好水土保持，但沒想到業者的做法，竟然是將滯洪池挖開一個洞，讓泥流直接流進社區排水溝，讓她直呼，這樣的水保改善完全是大失敗，根本是在打臉中央到地方所謂的嚴格監督，也證明業者即便被重罰撤照，仍無心改善，不知道高雄市政府又要怎麼對業者開罰？

▲▼高雄大樹光電板經風災後山壁崩塌變黃河，現場慘況曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了二期水保的荒腔走板，柯志恩也到和山光電案場的一期工程查看，看到插滿光電板旁的山坡山壁，出現了坍方裸露，廢棄的光電板，則被直接丟在路邊的草叢中。

柯志恩質疑，難道這就是我們要的綠電嗎？她強調，能源政策不能用環境和山林的破壞交換，後續會持續關注和山光電議題，守護大樹人的安全。