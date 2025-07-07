暑假交通精準執法　台東警守護球迷平安行

▲台東警方暑假交通精準執法。（圖／記者楊晨東攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著暑假來臨，台東迎來大量旅遊人潮，不僅市區熱門景點如鐵花村周邊湧現遊客，台9線與台11線沿線的景觀遊憩區也成為觀光熱點。每年夏季最受矚目的「台灣國際熱氣球嘉年華」亦如期登場，吸引成千上萬的「球迷」湧入鹿野高台追球、賞景。尤其夜間舉辦的光雕音樂會，邀請多位當紅歌手接力演出，現場氣氛熱烈，卻也讓周邊交通壓力倍增，對通往台東市區的省道路段形成不小挑戰。

面對暑期龐大車流，台東警察分局早已部署交通應變措施，特別針對活動散場時段從鹿野返回台東市方向的交通動線，加派警力執行交通疏導，並透過行控中心即時調控號誌燈號，以維持省道台9線的順暢通行。警方表示，光雕音樂會與熱氣球活動預計持續吸引大量遊客湧入，為保障民眾行的安全與整體交通秩序，已嚴陣以待，確保不因活動造成嚴重壅塞或交通事故。

除交通調控外，台東警察分局也將於7月8日至10日展開為期三日的暑期交通大執法勤務。執法重點將聚焦在近期易肇事的違規行為上，包括行人違規、駕駛人未禮讓行人、無號誌路口未停讓、無照駕駛、酒後駕車、轉彎未依規定行駛、未繫安全帶及未戴安全帽等違規情形。警方強調，執法的目的不在開罰，而是透過強化路口秩序與駕駛人守法意識，從源頭防制事故發生，讓來台東觀光的球迷與在地居民都能平安出行。

根據警方近期事故分析，肇事原因多集中於駕駛人未禮讓行人與未注意車前狀況。夏季高溫不僅容易導致駕駛人疲勞，也增加交通衝突的風險，尤其在車流密集的時段與景點周邊路口，警方呼籲駕駛人務必保持耐心，無論路口是否設有號誌，都應主動減速慢行，預留反應空間，以因應可能突發的行人穿越或其他交通狀況。

台東警察分局也再次提醒所有用路人，只要牢記「注意路況、減速慢行、遵守規則」三大原則，養成良好駕駛與行走習慣，就能快樂出門、平安回家。面對人潮與車潮的挑戰，警方將持續以守護交通安全為職責，讓今年的熱氣球嘉年華成為遊客難忘的美好回憶。