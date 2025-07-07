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丹娜絲強降雨！台20線霧鹿段落石阻路　驚險搶修畫面曝

▲颱風丹娜絲強降雨致台20線霧鹿段落石阻路。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲颱風丹娜絲強降雨致台20線霧鹿段落石阻路。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

受颱風「丹娜絲」夾帶強降雨影響，6日傍晚17時5分許，台東縣海端鄉台20線178公里處、六口明隧道前發生邊坡落石情形，造成4部自山下採購物資返回利稻部落的村民車輛一度受困隧道內，所幸並無人員傷亡。

關山警察分局霧鹿派出所警員邱文豐接獲通報後，立即聯繫公路局關山工務段，協助調派機具進行搶修，並同步前往現場協助交通疏導及安全戒護。經搶修人員積極排除障礙，於18時15分初步清除落石，恢復單向通行，成功協助受困村民安全返家，展現員警與公路單位迅速應變與合作之效率。

關山警察分局提醒民眾，因「丹娜絲颱風」影響仍持續，公路總局南區養護工程分局秘書室已於7月5日預先公告臺20線霧鹿以上路段實施預警性封閉，請民眾切勿貿然進入，以免發生危險。如需掌握最新路況與交通通阻資訊，可透過公路局「幸福公路」APP、公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）或智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）進行查詢。如遇緊急情況，請立即撥打110，並迅速將人員與車輛移至安全地點，以保障自身安全並維護道路通行秩序。

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