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土城男獲「無保請回」隔天狠奪2命　謝寒冰：這什麼亂七八糟的司法

▲。（圖／記者陸運陞攝）

▲謝男當街砍死妻子與小姨子。（圖／記者陸運陞攝）

記者郭運興／台北報導

新北市土城區明德路二段今(7日)發生驚悚命案，46歲謝姓男子開車衝撞騎車的張姓妻子與妹妹2人後，下車用長刀砍殺2人。據了解，謝男因長期家暴，妻子申請保護令，昨日違反禁令回住處再次施暴，遭警察移送新北檢，獲檢方無保請回，未料，今日他心生不滿而起殺機。對此，媒體人謝寒冰表示，對比刊登司法官照片要被羈押禁見？這到底是什麼亂七八糟的司法啊？

據悉，謝男長期家暴42歲妻子，6月25日保護令才正式核准生效，謝男被強制驅離住處。昨日晚間謝男違反保護令回住處再度對妻子施暴，妻子報警後，謝男被移送新北檢獲無保請回，未料謝男心生不滿，今天開車衝撞張姓妻子與妹妹，再持長刀砍殺，謝男犯案後開車上國道逃往中南部，稍早在於彰化伸港落網，詳細案情仍待進一步釐清。

新北檢則指出，謝男6日晚間因違反家暴保護令，被移送至新北檢，因情節輕微，訊後請回，檢方同步通知警方與市府家防中心，依規定，警方將通知被保護人。據了解，兇嫌是因「騷擾妻子」遭警方帶回，案發前一晚他疑似是前往妻子住處搬東西，過程中摔破存錢筒，妻子因此報案。

對此，謝寒冰表示，土城砍死姐妹的謝姓兇嫌昨天晚上才因為違反保護令，再度家暴被警察帶走，交保出來立刻埋伏犯案！

謝寒冰批評，這種長期家暴的都可以交保，刊登司法官照片要被羈押禁見？這到底是什麼亂七八糟的司法啊？

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