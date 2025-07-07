冷血殺妻、小姨子！家暴男開進伸港派出所喊：我要投案

記者唐詠絮／彰化報導

新北市土城區今（7日）上午發生駭人血案！46歲謝姓男子先開車衝撞妻子與妹妹，再持刀下車狂砍，導致2人當場失去生命跡象，送醫後宣告不治。兇嫌犯案後開車上國道往中南部狂飆逃逸，最後因車牌被警方鎖定，在逃亡200公里後，於彰化伸港分駐所投案。

▲土城家暴惡男殺死妻子及小姨子後開車逃逸，並前往彰化伸港分駐所投案。（圖／ETtoday資料照)

▲土城2姊妹被姊夫持刀砍殺。（圖／記者陸運陞攝）

上午11時許，土城區明德路二段突然傳出尖叫聲，附近民眾目擊謝男駕駛白色轎車，高速衝撞騎車雙載的妻子與妹妹，隨後持刀下車朝倒地的2人狂砍。路旁的騎士以及計程車司機見狀，立刻上前制止，目擊者相當驚恐，「根本來不及阻止，他像發瘋一樣砍人！」

警消獲報趕到時，2名女子已無呼吸心跳，緊急送醫仍傷重不治。據了解，謝男因長期家暴，妻子聲請保護令，昨日他違反禁令回住處再次施暴，妻子報警後，謝男被逮並移送新北檢，昨晚訊後被請回，未料他心生不滿而起殺機，狠心殺死妻子與小姨子。

▲土城家暴惡男殺死妻子及小姨子後逃往彰化伸港分駐所自行投案。（圖／ETtoday資料照)

更令人髮指的是，謝男犯案後冷靜開車逃逸，從國道3號一路南下。國道警察接獲通報後，立即透過ETC與車牌辨識系統鎖定他的行蹤，發現他經台中持續往彰化方向逃竄。

▲ 土城2姊妹被姊夫持刀砍殺。（圖／翻攝畫面）

下午1時許，謝男從國道下彰化伸港交流道，伸港派出所早就接獲通報準備進行攔截，但謝男竟將車開進派出所、一進門就高喊「我要投案」，神情相當鎮定。土城警方獲報後，於1時55分將他押回，進一步偵訊中。

▲圖為案發現場。（圖／記者陸運陞攝）