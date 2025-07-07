土城家暴男狠奪2命　網怒刷「殺人就是死刑」：保護令有啥用

▲謝男殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市土城區明德路二段今（7）日發生命案，46歲謝男持刀砍死42歲妻子與小姨子。據了解，謝男有家暴前科，且犯案後連發限時動態，不少網友看到後，紛紛怒喊死刑、保護令無用，「廢死跟可教化的結果，人民要付出很大的代價」、「這種不死刑對嗎」。

謝男今天上午當街殺死太太、小姨子，手段凶殘。據悉，謝男曾有多次家暴前科，6日晚間與妻子發生糾紛，警方隨即介入並聲請緊急保護令，豈料謝男疑似因心生不滿，7日上午埋伏等妻子出門，一見妻子和小姨子騎車，便開車從後方追撞，並動手殺人，釀2死慘案。

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謝男犯案後，透過限時動態表示，「（名字）剛剛都在路上被我殺了」、「紅斑馬兩台，把我從高速公路趕下來，在跟我，要抓我了」、「我好心通知（小姨子）老公，說快去醫院，或找人證實你老婆已經被我殺了，她老公還以為我開玩笑」。

▲謝男犯案後還發限時動態。（圖／翻攝當事人臉書）

謝男也透露，他接到醫院通知，說「老婆在路上被殺，沒生命跡象」，請他去醫院。而他則回應「我不會去，因為是我做的」。

事件曝光後，大票網友質疑保護令是否真的有用，「所以說申請保護令有啥用」、「保護令完全沒用，反而激起殺意」、「聲請保護（令）了還光天化日之下被殺」、「司法的一紙保護令根本就沒有用，真正有用的是要面對現實，想如何保護自己、不被傷害及不被跟蹤」、「保護令根本跟屁一樣」。

還有不少網友直呼，「這不死刑誰死刑」、「沒執行死刑，才會有這些王八蛋」、「不死刑，就沒有嚇阻力，然後這種人就越來越肆無忌憚」、「殺人就是死刑」、「這種不死刑對嗎」、「這種人還不能直接死刑嗎」、「判死都不足以償還罪孽」。