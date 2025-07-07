丹娜絲恐引發大量漂流木　林業署提醒莫擅自撿拾以免觸法

▲霧社水庫漂流木過去聚積情形。（圖／資料照片，蔡嘉陽提供）

記者高堂堯／南投報導

丹娜絲颱風暴風圈已脫離台灣本島，但可能於各大山區和河川流域引發大量漂流木，林業保育署南投分署表示，已啟動與轄區內相關單位的橫向聯繫機制，以強化災後應變作為及資源清理能量，並提醒民眾原先公告開放撿拾漂流木、自由取用規定暫時失效，呼籲切勿擅自撿拾漂流木，以免觸法。

南投分署表示，其轄區涵蓋南投、彰化、雲林及台中等地，面積廣大，且多屬山區及重要水域匯流處，漂流木衝擊風險甚高；該分署已主動與各地方政府、經濟部水利署、臺電公司等單位協調，依據各機關職掌明確分工，包含漂流木清理、暫置空間規劃及後續處理等相關工作，期盼能於災後最短時間內排除漂流木，確保民眾生命財產安全及迅速復原自然環境。

▲丹娜絲颱風豪雨引發大量漂流木，林業署表示採屬地主義加速清理。（圖／林業保育署南投分署提供）

分署強調，漂流木的災後清理係依「屬地原則」辦理，即由各土地管理機關負責清理及後續處置；民眾如於颱風過後發現有大量漂流木堆積，請依據發現地點，通報轄區內的地方政府或相關土地管理機關，各機關會加強橫向聯繫及時處理。

南投分署指出，依據法規規定，自中央氣象署發布陸上颱風警報起，原先公告開放撿拾漂流木自由取用規定即行失效，呼籲民眾在颱風豪雨警報期間或未公告可自由撿拾前勿以身試法；如需進一步瞭解漂流木相關公告或法規資訊，可洽詢南投分署或至官網查詢。