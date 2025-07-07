雲林農損破表！玉米、香蕉重災區　10座橋梁緊急封閉

▲雲林農損慘重，縣長張麗善呼籲中央立即啟動天然災害救助，協助農民渡過難關。（圖／雲林縣農業處提供，下同）



記者游瓊華／雲林報導

丹娜絲颱風來襲！雲林縣風勢強勁，最大陣風飆破17級，掀翻汽車、吹倒路樹，災情頻傳。全縣抽水站停電、橋梁封閉，農損更是慘重，縣長張麗善呼籲中央立即啟動天然災害救助，協助農民渡過難關。

雲林縣政府上午召開丹娜絲颱風第三次工作會議，統計全縣撤離105人，災情通報超過200件，停電戶數一度達8萬多戶，至上午10時仍有3.3萬戶未恢復供電。位於古坑及口湖的長期照顧中心也因停電受影響，縣府正協調台電搶修，希望能在今日下午5時前全面復電。

水利處指出，口湖、水林等地抽水站停電情況嚴重，51座抽水站中有20座無法使用發電機，正緊急調度資源。衛生局則表示，因風災受傷就醫的民眾已有18人，其中10人已出院。

農業損失方面，高莖作物如玉米、香蕉、木瓜等受損最為嚴重，初步統計全縣20鄉鎮中有17個鄉鎮符合天然災害救助的氣象參數規定。農業處長魏勝德表示，已建議中央公告辦理農業天然災害救助，並比照「全品項免現勘」的方式，讓農民迅速申報損失並獲得補助。

此外，雲林10座橋梁因安全考量封閉，包括斗南行長橋、大埤仁絡橋及四湖海新橋等。崙背154線舊庄段也進行預防性封路。

雖然雲林斗六也是文旦主要產區，但斗六市農會總幹事張喬復指出，當地文旦未進入成熟期，落果情況不如台南麻豆嚴重，還需持續觀察後續影響。

張麗善強調，這次颱風災情不僅影響市民生活，更重創農業及電力系統，縣府已向中央提出天然災害救助申請，期望農民能夠快速獲得補助，減輕損失，早日恢復生產。