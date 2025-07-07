美好市多喊立即停用！　「急召回4產品」冷氣、行動電源中標

▲ 美國好市多緊急召回4款商品。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國好市多（Costco）近日宣布召回4項商品，包括冷氣、啞鈴、行動電源及輪胎，《新聞周刊》報導，部分商品因存在安全風險，應立即停止使用。據供應商及美國食品藥物管理局（FDA）公告，這些產品可能引發呼吸道感染、碰撞傷害甚至車禍，廠商已啟動免費退款或換貨措施。

首先是美的美國（Midea America）旗下品牌Danby的「U 型窗型冷氣」，型號為DAC080B6IWDB-6，販售期間為2021年6月10日至2022年2月2日。該產品因無法有效排出積水，導致黴菌滋生風險，可能引發呼吸系統問題或感染。廠商提供免費維修套組，也可退還全額或部分費用。

第二項為BowFlex 552型可調式啞鈴，由Johnson Health Tech Trading宣布自主性召回，因有報告顯示啞鈴上的重量槓片可能在使用過程中從手柄上脫落，對使用者構成撞擊風險。消費者被建議立刻停止使用，可退回好市多獲得全額退款。

第三項產品為安克（Anker）的A1257型（10,000mAh、22.5W）行動電源，這批產品由單一供應商生產，因鋰電池潛在問題主動召回，但該公司強調事故機率極低。消費者可憑購買證明申請換貨。

最後則是米其林（Michelin）特定型號輪胎，包括Agilis CrossClimate C-Metric系列尺寸為185/60R15C的部分產品。這批輪胎不符美國聯邦機動車輛安全標準第139條規定，可能造成胎面橡膠剝落，提高車禍風險，受影響的消費者可至當地米其林零售商免費更換同等級新輪胎。