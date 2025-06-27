好市多洋蔥「轉50圈」被抱怨　他無奈曝真相：搞得我好像在偷一樣

▲好市多熟食區示意圖。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享自己在好市多裝熱狗洋蔥時的無奈經歷，意外引發網友熱烈討論，直言「好市多都沒說話了其他人要說什麼，都付錢了為什麼不能裝」。

他表示，平時習慣買好市多的熱狗作為隔天早餐，但由於直接將洋蔥放進麵包容易導致麵包濕爛，因此改用飲料杯裝洋蔥。他強調自己每次只裝大約不到1/4杯的量，且一定會吃完，但卻遭到後面排隊的顧客批評「裝太久」。

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該網友憤慨地回應，「我根本沒裝滿一杯，而且洋蔥根本轉不出來，轉了快50圈只有5圈有洋蔥」，認為後方排隊的顧客應該「用眼睛看清楚」自己的裝量，而不是無限上綱批評，「搞得我好像在偷洋蔥，我只是跟你用不一樣的容器裝食物，不行嗎？」

此事件在社團中掀起討論，不少網友力挺該名發文者。有網友表示，「適量拿自己要吃的真的沒什麼問題。」另一名網友則建議可以向店員多要鋁箔紙來分開裝洋蔥，以避免誤會。

然而，也有部分網友認為如果現場遇到類似情況，應該要直接溝通或出面回應，「直接跟後方顧客說：就轉不出來啊，你願意幫忙嗎？」、「眼睛是個好東西，看看我裝多少再吠」、「好市多都沒說話了其他人要說什麼，都付錢了為什麼不能裝」。