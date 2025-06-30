好市多1商品「比淘寶貴1倍」！網吵瘋： 台灣人盤啊...內行揭真相

▲好市多1商品被網友直呼「價差大」。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美式連鎖賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，而近日有網友透露，想在網路上購買好市多自有品牌的科克蘭超細纖維擦拭布，台灣官網價格609元，不過中國大陸購物網站淘寶代購相同商品，卻開價78.8人民幣（約新台幣320元）。價差曝光後，掀起兩派網友熱議。

一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，好市多科克蘭（Kirkland）超細纖維擦拭布在台灣官網售價609元，但在中國淘寶代購含運費僅78.8人民幣（約新台幣320元），讓他直言「這價差有點嚇人，相當於近兩倍價了」。

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▲「科克蘭超細纖維擦拭布」在好市多的價格。（圖／好市多官網）

▲「科克蘭超細纖維擦拭布」在淘寶上的價格。（圖／淘寶）

貼文一出，不少網友留言表示，「在台灣價錢加倍賣不是常識嗎」、「台灣什麼都比國外貴低」、「台灣人盤啊」、「台灣好市多營收是最世界最高，退貨率也是全世界最低」、「台灣品牌的東西賣到中國，定價都有比台灣國內便宜的狀況」、「在台灣被當盤子還要跪舔」、「台灣什麼都比國外貴」、「一堆人被坑了也說的義正辭嚴」、「台灣不只比中國貴，售價比美國還貴」。

也有人認為，「照片看起來是一樣，但是你也要收到的產品跟材質都是一樣的」、「確定品質有可能一樣嗎」、「也可以領對岸的薪水，這樣售價就會差不多了」、「建議你搬去產地，以後東西都便宜又直送」、「照這個截圖看確實是便宜，但它的免運是中國國內免運，進口的費用跟台灣運費可能不包含在裡面」、「期待你買來分享給大家看品質是否一致」、「這是中國製造的產品」。

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