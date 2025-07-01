好市多熟食區「可口可樂」回歸　周六前全台14店轉換機台

▲好市多熟食區飲料機即日起進行轉換。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

美式賣場好市多熟食區供應的飲料2013年由「可口可樂」換為「百事可樂」，直到今年初好市多美國總部執行長於股東會上證實可口可樂即將回歸。可口可樂和台灣好市多今天宣布，即日起逐步轉換機台，並將於本周六前完成，全台14處好市多據點將改為供應可口可樂和旗下雪碧、芬達、飛想茶等飲料。

業者指出，為因應熟食區人潮高峰，「可口可樂」團隊以空間效能極大化運用為原則，共計導入24座冷飲機，提供飲品選擇含括「可口可樂」、果味汽水、茶品及無糖飲料等品項，無論是搭配好市多經典熱狗堡，還是超人氣的牛肉捲、披薩等美味熟食，都能找到最適合的搭餐選擇。

▲好市多熟食區飲料換回供應可口可樂。（圖／業者提供）

此次冷飲機的更換總共會有5款飲品，包括「可口可樂」、「可口可樂」ZERO SUGAR、「雪碧」、「芬達」、「飛想茶」，現行進駐好市多熟食區之冷飲機台為依循雙方全球合作之規範執行，如未來評估消費行為與市場需求，有增加飲品選擇之必要性，則將於符合全球合作規範前提下另行評估增設或置換的可能性。

全家攜手千千推「仙仙仙草霜淇淋」

全家便利商店今天宣布，第4度攜手百萬美食YouTuber千千及其個人品牌「水水灶咖」，開啟今年夏天最強美味企劃「台味散步」，首波於7月5日由明星商品Fami!ce霜淇淋領軍，推出「仙仙仙草霜淇淋」全新口味，選用台灣仙草汁，將草本香氣與滑順口感與Fami!ce霜淇淋完美結合，打造消暑又懷舊的台式潮感新滋味。

全家指出，7月5日起至7月7日，「全家」APP隨買跨店取推出5支188元限時優惠；另同步推出全新「Fami奶昔」，將Fami!ce霜淇淋添加冰牛奶，再加入以台灣米製作的專屬配料「米香脆」，酥香脆口、層次再升級，7月5日至7月22日嚐鮮價49元。

▲全家便利商店推出全新口味「仙仙仙草霜淇淋」。（圖／業者提供）



「Fami!ce仙仙仙草霜淇淋」，選用台灣仙草汁，將仙草淡淡草本甘味與Fami!ce霜淇淋乳感滑順融合，打造清爽不膩、回甘有層次的正宗台式口味，更可綜合搭配鮮乳坊聯名「Fami!ce莊園牛奶霜淇淋」，濃郁奶香搭配台味仙草，風味再加乘，翻玩台式甜品創新風貌。