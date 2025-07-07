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陸片面啟動W121航路　張啓楷：民進黨政府要有解決問題的能力

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸民航局昨片面宣布啟動M503航線W121銜接航路，陸委會表示此舉增加兩岸及區域不安，要求陸方儘速透過既有機制與台灣方面協商，外交部也表達「最嚴厲的譴責」。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（7日）表示，台灣的主權跟安全要先強化跟爭取，不過也要問，當民進黨政府一直升高兩岸惡意螺旋時候，有沒有化解危機的能力。

張啓楷指出，中國大陸早在2015年劃設M503航線，那時候我方有抗議跟討論，所以中國大陸同意往西移約6海浬，可是民進黨政府上台後，兩邊的善意看來也都沒有了。「我必須要強調，這是雙方面的，也不能只有罵民進黨政府，中國大陸那邊也應該要有善意」，在爭取國家的安全跟主權，我方是寸土不讓，但要問，在民進黨政府上台後，雙邊惡意在增加的時候，去年M503航線M121跟M12銜接航線已經啟用，外交部當時已有譴責，跟這次一樣，可是沒看到解決問題，兩岸關係繼續惡化。

張啓楷說，我方的做法跟去年是一樣的，外交部譴責、陸委會要求要協商，但問題是到底能不能解決問題，「今天我們的心情是沉重的」，希望兩岸做一些交流，避免有戰爭發生的可能性，也希望民進黨政府可以有自己的主張，可是要把人民安全放在第一位，然後提出任何政策，而如果導致有兩岸緊張的關係，要有解決方案，不是只有譴責跟提出說要協商，「那要快啊」。

張啓楷表示，現在兩岸幾乎是沒有協商的管道，「兩會」幾乎是中斷的狀況，海基會的功能不見了，跟對岸的海協會幾乎是中斷的狀態，那你所謂要協商，怎麼去協商呢？陸委會現在好像扮演警總的角色，也不負責跟兩岸協商了，那到底要怎麼辦？所以如果陸委會呼籲說兩岸要協商，「我們很期待看到真正可以落實，透過兩邊的善意，真正能夠溝通」，這對全台灣民眾最好的結果。

媒體追問，M503的三條銜接航路，其中W122跟W123到昨天下午為止，過去的4小時只有各一班經過，而W121是尚未有飛機經過，怎麼看使用率很少？張啓楷回應，中國大陸這次的這個動作對我方一定是有擠壓效果，所以他講主權跟飛安，這一定是全民都要先力爭的；可能開始啟用的還不是很多，不過以後次數可能就是會增加，所以我方這時候還是要力爭，而力爭的同時，他也提醒民進黨政府要有解決問題的能力，不是只有譴責。

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陸委會張啓楷W121M503民眾黨

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