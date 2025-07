美德州洪災逾80人罹難　外交部哀悼慰問：無台人受傷受困

▲美國德州暴洪災情慘重。(圖/路透)

記者詹詠淇/台北報導

美國德州中部近日因洪水肆虐造成嚴重災情,已知造成逾80人罹難,包括數十名兒童,失蹤人數尚待估計;目前部分地區仍處於洪水警戒。外交部今(7日)表示,已於第一時間即指示我國駐休士頓辦事處瞭解是否有我國人受到影響,目前沒有國人因風災傷亡或受困,並代表我國政府向德州政府表達哀悼及慰問。

針對德州洪水災情,外交部今表示,已於第一時間即指示我國駐休士頓辦事處瞭解是否有我國人受到影響,並代表我國政府向德州政府表達哀悼及慰問,強調我國政府至願提供相關協助。

外交部指出,依據我國駐休士頓辦事處掌握消息,目前沒有國人因風災傷亡或受困。外交部與駐處將密切關注後續情形,持續與德州相關部門保持聯繫並提供必要協助。

此外,前外交部長、國安會秘書長吳釗燮6日也在個人社群平台X轉發相關消息,並指出,德州中部遭遇毀滅性洪水,造成人員傷亡和失蹤令人痛心,我們已指示休士頓辦事處與德州州長密切合作,提供一切必要援助,讓我們一同為這片土地祈禱,願它早日度過此次劫難,重建家園。

而針對藍白解讀吳的發文是為爭取駐美代表,民進黨團幹事長吳思瑤今回應,吳釗燮過去擔任外交部長,跟各國有深切互動、建立深厚情誼,第一時間在社群表達台灣對民主同盟國的關心何錯之有?台灣人本來就溫暖良善,當民主國家災情關心何錯之有?不要戴有色眼鏡。藍白現在看到吳釗燮就火大,有說不完的理由攻擊,就讓事情回到台灣對其他國家的關心就好。

Heartbreaking to see the devastating flooding in central Texas with many lives lost & more missing. We’ve asked our office in Houston to work with Governor @GregAbbott_TX to provide needed assistance. Let’s join in prayer for the great state to overcome the ordeal swiftly. https://t.co/Lo6GyiTQ0x