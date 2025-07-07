評賴清德「國軍搭機升等」非德政　黃暐瀚點2問題：直接加薪更實在

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

今年7月1日起實施軍人可享優先登機的禮遇，總統賴清德日前再喊話，未來若商務艙有空位，應該讓軍人自動升等，引起熱議。對此，媒體人黃暐瀚今（7日）表示，讓軍人「優先登機」，自己非常支持，但給軍人「自動升等」，恐非德政，需三思而後行。他點出「執行困難」、「引發混亂」2問題直言，或許直接加薪，會更實在。

黃暐瀚表示，因為愛民，所以國軍保疆衛土，抵禦外敵，為了台澎金馬2335萬人，不惜犧牲性命，因為敬軍，所以百姓以軍為榮、以軍為先，後勤補給才能源源不絕、出錢出力。

黃暐瀚表示，給國軍尊榮，自己舉雙手贊成，但讓國軍搭機「自動升等」，恐非德政，需三思而後行。

黃暐瀚點出2問題，第一「執行困難」，航空公司艙等價格不同，自動升等將影響營運模式，並且造成執行困難。如果升了艙等，卻沒升服務？（例如吃的依舊是經濟艙的餐飲），那讓軍人坐在商務艙，看著自己的餐點與左右不同，豈是尊榮？

第二「引發混亂」，黃暐瀚指出，升等順序，是依照登機手續先後？還是購買機票的時間？連搭捷運都會有人搶博愛座了，如果升等造成同班機軍人之間的嫌隙，那不是給軍人帶來方便，反而是麻煩。況且除了飛機，還有高鐵，高鐵商務艙軍人是否也等同「自動升等」，會引發更多爭議。

黃暐瀚認為，總統的出發點是敬軍，但此舉恐怕引發的卻是「其他乘客」的差別心態，甚至揶揄。如果軍人保家衛國，可以自動升等，那警消也為民眾出生入死，為何不行？

最後，黃暐瀚強調，讓軍人「優先登機」，自己非常支持，但給軍人「自動升等」，恐非讓軍人「更尊榮」，或許直接加薪，會更實在。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）