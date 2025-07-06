LIVE／丹娜絲來勢洶洶　賴清德親赴中央災變中心坐鎮

記者陶本和／台北報導

今年第4號颱風「丹娜絲」生成，氣象署海上、陸上颱風警報均已發布，中央災害應變中心也已提升一級開設。對此，總統賴清德6日下午三點，臨時新增行程，前往視導丹娜絲颱風中央災害應變中心，了解中央與地方的應變整備與災防需求。《ETtoday新聞雲》則安排全程直播。

行政院長卓榮泰今天上午已經先前往視導丹娜絲颱風中央災害應變中心。氣象署上午在報告指出，現在強度接近輕度颱風上限，目前警戒區域為新北以南到屏東，南投、宜蘭、花蓮、台東和澎湖，預計強度可能增強，不排除增強到中度颱風等級。暴風圈約今日下午4時暴風圈進到陸地，為風雨最大時間，跳脫台灣陸地預計要到明日下午5時許。

卓榮泰在聽取報告後，也與6縣市首長視訊了解地方應變整備與災防需求。他強調，面對今年首個發布海陸空警報的颱風，中央與地方政府務必上緊發條，善用科技工具加強監控，並針對強風豪雨可能造成的複合性災害，做好萬全準備，將災害影響降至最低。

除此之外，賴清德也臨時新增行程，於下午3時前往中央災害應變中心視察，除了了解颱風的最新動態，以及對台灣各地可能帶來的影響外，他也規劃關心中央與地方的合作狀況，特別是地方政府的整備與災防需求上，要提供必要協助。

▼行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳等，丹娜絲颱風中央災害應變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

