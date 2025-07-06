認賴清德演講「有些離題」　曹興誠不期待站台：盼增1論述

▲曹興誠認為，賴清德演講確實有些離題。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免將邁入三階投票，罷團陸空戰齊發，盼催出更多支持者投下「同意罷免票」；而總統賴清德近日也啟動「團結國家十講」，但內容不僅遭反罷方批評，連部分支持者都認為不妥。對此，反共護台志工聯盟發起人曹興誠今（6日）直言，「我不覺得情況有那麼嚴重，不過賴總統的演講，有些『離題』倒是真的」，他不期待賴總統出來為罷團站台，但期盼能加入抗共保台的論述。

曹興誠下午在臉書以「賴總統造成大罷免的逆轉？」為題，發文表示，近日有些親藍媒體依據他們所做的民調，聲稱罷免不會成功。有些人因此分析，民調反轉的原因，是賴總統的團結十講，內容不當，引起反彈。

「我不覺得情況有那麼嚴重，不過賴總統的演講，有些『離題』倒是真的」，曹興誠指出，這次大罷免的原因，是藍白兩黨立委公然親共賣台，想癱瘓台灣的國防、民防、外交和內政，以減少中共犯台的阻力，進而內應共軍跨海來犯。台灣公民知道國安面臨危機，所以起而驅逐國會的親共內奸。

曹興誠說，面對親共賣台的指控，藍白立委無力反駁或說明，只好大打烏賊戰術，把大罷免扭曲成所謂「賴清德想消滅在野黨，實施獨裁」。所以賴總統應該公開說明，民進黨是民主政黨，意見多元、派系林立，根本缺乏獨裁的DNA。黨內尚且無法獨裁，怎可能實施國家級的獨裁？

曹興誠認為，賴總統也應該指出，目前立法院內的藍白立委，全部聽命於傅崐萁，那才是獨裁。藍白仗著多數，通過法案時，手段蠻橫，完全無視程序正義，也是獨裁。

曹興誠表示，賴總統也許認爲，直接參與大罷免有失總統的身分；但若自持身分，任由親共黨團對自己扭曲事實、惡意誹謗，那也未免過度謙讓。需知中共是爬蟲，牠們的反應只有兩種，一為欺善，二為怕惡。我們表示善良，牠們反而會認為我們人善可欺，更加咄咄逼人。

曹興誠也說，「我們不期待賴總統出來為罷團站台」，但期盼賴總統能加入抗共保台的論述，畢竟國安是總統最重要的職責。