　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丹娜絲路徑罕見！　賴清德命中央地方審慎因應：颱風離境才能休息

▲▼總統賴清德、行政院長卓榮泰下午赴丹娜絲颱風中央災害應變中心，視察第五次工作會報暨情資研判會議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統賴清德親坐鎮中央災害應變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中度颱風丹娜絲步步進逼，總統賴清德今（6日）下午親坐鎮中央災害應變中心，他強調，這次颱風路徑特別，是由南到北，跟過往颱風由東向西比較不一樣，而西部平原多、人口密集，受到衝擊預期比較大，請中央、地方災害應變中心通力合作，審慎因應颱風，直到颱風離境後才能夠休息。

丹娜絲14時中心位置在北緯22.1度，東經118.8度，即在澎湖的南南西方約180公里之處，以每小時27轉21公里速度，向北北東進行。根據最新資料顯示，第4號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在澎湖南南西方海面，向北北東移動，其暴風圈已進入台灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅。

賴清德下午3時也親自前往中央災害應變中心坐鎮，他在聽取報告後先感謝卓榮泰、劉世芳及災害應變中心同仁，為了因應颱風第一時間依法成立應變中心，已超過30小時，辛苦了。

賴清德說，簡報除了看到中央各單位用心，地方也相當負責任，依法開設應變中心，中央地方合作成果都有按照計畫推動。他也感謝各單位報告，清楚感受出不管國防部、海巡、警消、台電、自來水公司等，各單位人員已經到位，包括救災、應用機器設備交通等一併齊全，看得出來災害應變中心發揮功能。

賴清德指出，劉世芳有特別強調，這次颱風路徑特別，由南到北，主要走台灣海峽，跟過往颱風由東向西比較不一樣；他強調，西部平原多、人口密集，受到衝擊預期比較大。尤其氣象署預報，颱風眼轉趨新竹，強度也變成中度颱風，請中央、地方災害應變中心通力合作，審慎因應颱風，直到颱風離境後才能夠休息。

賴清德表示，既然相關單位氣象署已偵測到哪個地區雨量大、土石流風險高、哪些地區可能有孤島效應，此狀況下應預防性撤離，才有辦法應變萬一情勢快速轉變，所帶來的災害。既然各應變中心有預定應變工作，務必踏實來落實，才可能做好預防工作，避防進一步災害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／丹娜絲暴風圈觸及南高屏！
8點宣布放不放假！台北市民湧蔣萬安臉書：今晚看你帥一波
丹娜絲路徑罕見　賴清德命中央地方審慎因應：颱風離境才能休息
慘遭撕咬拖屍　他生前最後照片「棕熊逼近鏡頭」
快訊／彰化宣布「今晚6點至12點」停班課
8個月大女兒被路人抱「蟲卵感染」　辣媽網紅見駭人傷口崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

又遇民眾嗆聲「大罷免大成功」　徐巧芯：支持罷免只是少數聲音

丹娜絲路徑罕見！　賴清德命中央地方審慎因應：颱風離境才能休息

陳水扁問高市長接班人選男還女？　陳其邁笑：領袖是自然形成的

LIVE／丹娜絲來勢洶洶　賴清德親赴中央災變中心坐鎮

民進黨大動員屏東人赴台東挺罷免　吳宗憲轟：防颱放一邊？

認賴清德演講「有些離題」　曹興誠不期待站台：盼增1論述

鷹爸籲正藍軍歸隊：忠貞愛國哪裡有錯？　國民黨對我們如白色恐怖

丹娜絲就在家門口！內政部列5大防颱重點　示警1族群暫停3行程

丹娜絲襲台！台北市開放紅黃線臨停　5區臨停範圍一次看

24立委罷免案7/26投票　侯友宜坦言：新北還少2000名選務人員

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【台中又淹了】豪雨狂炸！IKEA旁馬路成河流

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

【逆向狂飆！】機車男上國3逆行19公里！　警全線封閉攔人開罰3萬6

又遇民眾嗆聲「大罷免大成功」　徐巧芯：支持罷免只是少數聲音

丹娜絲路徑罕見！　賴清德命中央地方審慎因應：颱風離境才能休息

陳水扁問高市長接班人選男還女？　陳其邁笑：領袖是自然形成的

LIVE／丹娜絲來勢洶洶　賴清德親赴中央災變中心坐鎮

民進黨大動員屏東人赴台東挺罷免　吳宗憲轟：防颱放一邊？

認賴清德演講「有些離題」　曹興誠不期待站台：盼增1論述

鷹爸籲正藍軍歸隊：忠貞愛國哪裡有錯？　國民黨對我們如白色恐怖

丹娜絲就在家門口！內政部列5大防颱重點　示警1族群暫停3行程

丹娜絲襲台！台北市開放紅黃線臨停　5區臨停範圍一次看

24立委罷免案7/26投票　侯友宜坦言：新北還少2000名選務人員

六旬突婦肢體癱軟！醫揪出5公分「心臟黏液瘤」害血栓

快訊／台65線小貨車追撞公車　副駕女胸口重創送醫搶救不治

台南男颱風夜違規穿越馬路遭警盤查　背包毒品全曝光！

丹娜絲暴風圈觸及南高屏　全台慎防劇烈天氣

又遇民眾嗆聲「大罷免大成功」　徐巧芯：支持罷免只是少數聲音

8點宣布放不放假！市民狂湧蔣萬安臉書　狂喊「今晚看你帥一波」

馬斯克宣布組黨　特斯拉新款ETF延後上市

丹娜絲路徑罕見！　賴清德命中央地方審慎因應：颱風離境才能休息

小島琉璃子喪夫5月首露面！　「染金髮抱兒泡泳池」近況曝

18縣市陸警　國內線全部停飛！「交通異動懶人包」一次看

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

政治熱門新聞

北部明放颱風假？　蔣萬安：晚8時宣布

快訊／「丹娜絲」颱風攪局　明公務員高考延期舉行

丹娜絲來勢洶洶　內政部曝5大防颱重點

日網紅龍虎塔大跳《大展鴻圖》沒翻車　高市觀光局長還讚超漂亮

丹娜絲路徑罕見！　賴清德：西部衝擊預期大

丹娜絲襲台！　台北市開放5區紅黃線臨停

分析／賴清德縫合國家撕裂傷口迫在眉睫　第五縱隊作用隱隱發酵

與曹興誠分進合擊　王義川領千輛機車掃桃園

快訊／丹娜絲颱風進逼　國防部完成一級開設、萬名官兵待命災防

普發現金？4100億特別條例今將闖關

鍾小平無懼小草出征仍自誇揭弊　吳怡萱勸：直接加入民進黨

罷免26日投票　侯友宜：還少2000名選務人員

賴清德拖累大罷免？　曹興誠認「有些離題」

藍反罷免造勢人超少！　趙少康認天氣太熱

更多熱門

相關新聞

不斷更新／台中彰化都放了「全台颱風假一次看」

不斷更新／台中彰化都放了「全台颱風假一次看」

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》以「走法極為罕見」來形容中度颱風丹娜絲，預估它將接著緊貼著台灣西部沿海北上，加上少了護國神山的破壞，「將大幅加劇對西半部地區與澎湖的風雨威脅！」《ETtoday新聞雲》將不斷更新停班停課資訊，讓讀者一目了然。

金門災害應變中心一級開設　籲民眾避免海邊活動

金門災害應變中心一級開設　籲民眾避免海邊活動

即／彰化宣布「今晚6點至12點」停班課

即／彰化宣布「今晚6點至12點」停班課

颱風來襲　台24德文至神山路段預警性封閉

颱風來襲　台24德文至神山路段預警性封閉

即／丹娜絲北上　台中今「18時至24時」停止上班課

即／丹娜絲北上　台中今「18時至24時」停止上班課

關鍵字：

丹娜絲颱風卓榮泰賴清德

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

團購主、美容師在外逍遙！二女兒軍人丈夫首發聲

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

不斷更新／台中彰化都放了「全台颱風假一次看」

小三激戰人夫喊「頂到子宮、被塞很滿」　正宮氣瘋

丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

曾志偉與女星合照姿勢惹議

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

愛妻罹癌過世！狼父「獸性大發」性侵小女兒

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面