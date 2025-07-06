丹娜絲路徑罕見！　賴清德命中央地方審慎因應：颱風離境才能休息

▲總統賴清德親坐鎮中央災害應變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中度颱風丹娜絲步步進逼，總統賴清德今（6日）下午親坐鎮中央災害應變中心，他強調，這次颱風路徑特別，是由南到北，跟過往颱風由東向西比較不一樣，而西部平原多、人口密集，受到衝擊預期比較大，請中央、地方災害應變中心通力合作，審慎因應颱風，直到颱風離境後才能夠休息。

丹娜絲14時中心位置在北緯22.1度，東經118.8度，即在澎湖的南南西方約180公里之處，以每小時27轉21公里速度，向北北東進行。根據最新資料顯示，第4號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在澎湖南南西方海面，向北北東移動，其暴風圈已進入台灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅。

賴清德下午3時也親自前往中央災害應變中心坐鎮，他在聽取報告後先感謝卓榮泰、劉世芳及災害應變中心同仁，為了因應颱風第一時間依法成立應變中心，已超過30小時，辛苦了。

賴清德說，簡報除了看到中央各單位用心，地方也相當負責任，依法開設應變中心，中央地方合作成果都有按照計畫推動。他也感謝各單位報告，清楚感受出不管國防部、海巡、警消、台電、自來水公司等，各單位人員已經到位，包括救災、應用機器設備交通等一併齊全，看得出來災害應變中心發揮功能。

賴清德指出，劉世芳有特別強調，這次颱風路徑特別，由南到北，主要走台灣海峽，跟過往颱風由東向西比較不一樣；他強調，西部平原多、人口密集，受到衝擊預期比較大。尤其氣象署預報，颱風眼轉趨新竹，強度也變成中度颱風，請中央、地方災害應變中心通力合作，審慎因應颱風，直到颱風離境後才能夠休息。

賴清德表示，既然相關單位氣象署已偵測到哪個地區雨量大、土石流風險高、哪些地區可能有孤島效應，此狀況下應預防性撤離，才有辦法應變萬一情勢快速轉變，所帶來的災害。既然各應變中心有預定應變工作，務必踏實來落實，才可能做好預防工作，避防進一步災害。