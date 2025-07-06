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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠評賴清德「團結十講」離題　凌濤諷：請神容易送神難

▲▼凌濤國民黨中央新媒體中心外，接受聯訪。（圖／攝影中心攝）

▲凌濤諷曹興誠是「曹國師」。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統近日展開「團結十講」頻遭在野黨砲轟，有聲音質疑此舉恐造成大罷免情勢逆轉，聯電創辦人曹興誠今（7日）直言，賴清德的演講確實「離題」。國民黨桃園市議員凌濤狠酸，一場大罷免成就曹興誠，賴清德總統請神容易送神難，「綠營曹國師的話，賴總統能不聽嗎？」又諷刺，「賴總統後面的六講就不繼續了？我安排的冠名贊助呢？」

曹興誠今發文表示，對於外界有聲音稱賴清德造成大罷免逆轉，其中原因是「團結十講」內容不當、引起反彈，他認為情況沒那麼嚴重，不過演講有些離題這倒是真的；曹興誠指出，賴總統也許認為，直接參與大罷免有失總統的身分；但若自持身分，任由親共黨團對自己扭曲事實、惡意誹謗，那也未免過度謙讓。

凌濤對此諷刺，罷團領袖曹興誠說賴清德「離題」，並且不期待他會罷團站台，「我非常反對！會不會如此一來，賴總統後面的六講就不繼續了？我安排的冠名贊助呢？」凌濤說，現在傳出民進黨「曹派」成形，成為民進黨派系不可忽視的一股勢力，挾著青鳥東南西北飛，已與民進黨秘書長平起平坐，未來恐怕連2026民進黨縣市長提名都會參與，「尾大不掉」已是基本款。

凌濤嘲諷，一場大罷免成就了曹興誠、柯建銘，賴請神容易送神難，全台大遶境正在進行，綠營曹國師的話，賴總統能不聽嗎？未來民進黨誰說的算？還是根本是賴挾曹系以抗泛「英系」的反撲？

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