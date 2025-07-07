宣布放颱風假！她卻皺眉喊「其實很想上班」原因曝　兩派吵翻

▲中度颱風丹娜絲由嘉義縣布袋登陸。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

今年第4號颱風「丹娜絲」持續影響台灣，帶來的強降雨已造成全台多個縣市災情，全台多地縣市7日停班停課，不過一名網友表示，得知放颱風假的那一刻，卻沒有感到開心，反而覺得很焦慮，擔心手上的案子會延遲，打亂原本的行程，貼文掀起兩派網友討論。

有網友在Threads發文，颱風假原本是令人期待的消息，但如今卻因手上的工作無法完成而感到不安，甚至打亂了原本安排好的行程。她認為，這種感受似乎象徵著成長，開始意識到責任的重要性，「什麼時候開始發現自己長大了？就是當宣布颱風假時，你不會是快樂的，但如果真的很危險，還是放一下。」

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貼文引來不少網友留言討論。一部分人認同她的觀點，直言颱風假可能導致工作進度受阻，甚至少賺2至3千元，「只有社畜才懂得心酸」、「同意！而且今天要一一確認各種代辦事項後續進度」、「+1，如果放假了之後案子會變得更」、「剛宣布雙北明天正常上班上課的時候我甚至在歡呼，被工作逼瘋了」。

但另一派網友則持不同意見，認為放假與是否「長大」無關，「這跟長大無關，妳如果真的長大了，應該知道沒有什麼比生命重要」、「妳這個叫奴，不是長大」、「才不管他，事情本來就沒有做完的一天」、「我只會焦慮小孩沒出去放風，跟我關在家裡怎麼辦」。

根據氣象署最新預報資料顯示，丹娜絲颱風已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，中心已於今晨6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，颱風強度有持續減弱，暴風圈縮小趨勢。