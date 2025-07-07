蔣萬安昨沒放颱風假遭罵翻　今天氣還公道網友讚「蔣神、神預測」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

丹娜絲颱風襲台，北北基桃6日宣布「正常上班上課」，消息一出，台北市長蔣萬安的社群貼文昨晚瞬間遭網友灌爆，紛紛批評「大罷免大成功」、「怎麼可以看冷冰冰的數字」、「下一任沒你的事了」。但今（7日）一早台北天氣確實未達停班停課標準，也未有大雨的情況，網友再度湧入留言區大讚「神預測」、「支持理性的蔣市長」、「台北無風雨，蔣神！大罷免大失敗」。

蔣萬安昨晚透過社群平台宣布，根據中央氣象署最新資訊，預估台北市風雨均未達標準，因此7日正常上班上課，該貼文瞬間遭網友灌爆，湧入萬則以上留言，許多網友留言「受不了這結果已經躺在地上半小時」、「大罷免大成功」、「怎麼可以看冷冰冰的數字」、「要我們注意安全為什麼不直接停班」、「謝謝賜箭」、「下一任沒你的事了」。

▼台北市長蔣萬安臉書昨晚留言。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

可是到了今早，台北風確實未達停班停課標準，也未有大雨的情況，網友則再度湧入留言區大讚「結果真的無風雨」、「市府團隊判斷正確」、「神預測」、「支持理性的蔣市長」、「好的決策謝謝市長」、「台北無風雨，蔣神！大罷免大失敗」。

▼台北市長蔣萬安臉書今早留言。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）