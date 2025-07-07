預約辦護照、急領護照遇到颱風假怎麼辦？　外交部領務局給答案

▲護照。（圖／資料照）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風來襲，外交部領務局6日晚間表示，外交部中部、南部、雲嘉南辦事處所在地方政府已宣布7日停止上班，將配合停止各項領務服務。停止上班當日網路預約申辦護照的民眾該怎麼辦？外交部說，可於兩週內擇一工作日在原時段遞件。

受丹娜絲影響，新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣，以及桃園市蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區7日停止上班上課。

外交部領務局表示，因應丹娜絲颱風來襲，外交部中部、南部、雲嘉南辦事處配合所在地方政府宣布7日停止上班，將相應停止各項領務服務，包括國人護照申辦及核發。

外交部指出，民眾如於停止上班期間，有急難救助事由擬臨時辦理護照，或是急須領取待領護照，請備妥佐證文件聯繫其餘未停止上班的外交部領事事務局及外交部東部辦事處協助，或致電台灣桃園國際機場辦事處的緊急聯絡中心（電話0800-085095）。

至於停止上班當日網路預約申辦護照的民眾，外交部表示，可於兩週內擇一工作日在原時段遞件。相關資訊請詳閱領務局全球資訊網（https://www.boca.gov.tw/）。