1個月狂生4颱風！「季風環流圈」成形　恐有更多接著來

▲7日上午日本氣象廳對丹娜絲的預測路徑。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者吳美依／綜合報導

今年第1號颱風直到6月才出現，時間明顯偏晚，但過去1個月卻已經有4個颱風接連生成。隨著日本南方海域形成「季風環流圈」，可能會有更多颱風生成。

綜合日媒報導，今年第1號颱風6月11日生成，是9年以來首度遲至6月，也是有紀錄以來第5晚。不過，在短短不到1個月的時間裡，已有4個颱風生成。考量往年7月上旬前大約出現5個颱風，目前數量已經相當接近平均值。

在日本南方海域，西南季風與來自太平洋高壓邊緣的東風交匯，形成一大片低壓區，稱為「季風槽」。這種低壓區會產生逆時針環流，進而形成稱為「季風環流圈」的大型氣旋環流。此環境有利於生成更小規模的渦流，也更容易形成颱風。

在日本南方海域，西南季風與太平洋高壓邊緣的東風匯合，形成一個龐大的低壓區，這被稱為「季風槽」。季風會發展出一個逆時針的風力循環或渦旋「季風環流」（monsoon gyre），環流內部容易產生規模較小的渦旋，而颱風也常常在這些環流的東側形成。

預測顯示，今年第4號颱風「丹娜絲」雖將登陸中國，對日本本土無直接影響，但其東側、也就是沖繩以南至日本南方的區域，將成為太平洋高壓的「鞍部」，氣壓低、風場不穩，形成大型的低壓環流。多個國際氣象模式皆顯示類似趨勢，預料形成典型的「季風環流圈」，因此未來南方海域恐持續生成熱帶擾動，務必提高警覺。