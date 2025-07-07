美財長：未來幾天將宣布「幾項重大貿易協議」

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）6日表示，在川普政府所設下的對等關稅寬限期於7月9日到期前，華府已接近與多國達成數項貿易協議，預期未來數日將會有「幾項重大宣布」。貝森特也預告，美國總統川普將致函100個與美國貿易量較小的國家，警告若不盡快達成協議，8月1日起將回復4月2日所宣布的高額關稅水準。

貝森特在接受CNN節目「美國國情」（State of the Union）專訪時指出，川普將正式通知相關國家，若未加快進展，8月1日起美方將結束90天寬限期，重新啟動原定關稅。「我認為我們很快就會看到許多協議達成，」貝森特說。

川普在今年4月2日宣布對幾乎所有貿易夥伴徵收基準關稅10%，其中對部分國家加徵高達50%的關稅，但同時開出90天協商期，給予各國空間就關稅問題展開談判。在這段期間，各國仍需繳納10%基準稅率。

對於外界將8月1日視為新的最後期限，貝森特強調並非如此：「我們的意思是，那就是關稅正式生效的時間。如果你想加快腳步，那就動起來；若選擇不行動，那也是你的選擇。」

同樣出席另一節目的白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）則釋出更多彈性空間。他在CBS節目「面對全國」（Face the Nation）表示，美方始終願與各國保持對話，而川普是否延後部分協商期限，將視個別情況與進展，由總統親自裁定。

哈塞特指出：「的確有些國家很接近達成協議，因此也許有情況會延後超過原定期限。」此舉也顯示，儘管川普政府採強硬策略推進關稅政策，對於談判中展現誠意的國家仍保留協商空間。

自川普重返白宮後，積極推動高關稅政策，加劇全球貿易緊張氛圍，並使各國政府疲於因應，爭取避免受到美方貿易懲罰的波及。至今，美國僅與英國、越南、中國等少數國家達成初步共識，其他如台灣、日本、歐盟等國談判進展仍在觀察中。