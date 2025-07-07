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白宮：協商中願妥協國家　關稅期限可能調整

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普設定的關稅暫緩施行期限，即將在7月9日到期，白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）6日表示，對於仍願意協商但尚未達成共識的國家，華府可能調整暫緩期限；至於缺乏善意、不願妥協的國家，將面臨更高的關稅懲罰。

《美國廣播公司》（ABC）政論節目《本周》（This Week）報導，米蘭表示目前美方已與英國、中國及越南達成協議，柬埔寨方面也聲稱雙方已有共識，但多數與美貿易逆差較高的亞洲國家，包括日本、韓國、台灣、泰國、馬來西亞與印尼等，協商仍在進行中。

米蘭指出，所有貿易協議的達成都須經過數個技術層面與行政流程，因此一些關鍵結果往往會拖到最後時刻出現。他強調，某些「有誠意協商」的國家已表現出讓步意願，預期會在期限前做出調整，但也需要更多時間來完成細節。

至於歐盟與印度的協商，米蘭透露「已有亮點」，但未明言是否會延長暫緩期限。他補充說，「如果一個國家正在真誠協商，我們是有彈性的。但如果對方沒有展現善意，那麼他們應該準備面對更高稅率。」

川普與財政部長貝森特（Scott Bessent）日前已表態，將於本周向多國發出通知，關稅率將恢復至4月2日川普宣布新政前的水準；部分國家若未能及時達成協議，將不再享有暫緩待遇。

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