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工作暑假兩頭燒、爸媽比小孩還忙！美式賣場熱銷神隊友「克補B群」一錠搞定全場景

▲▼ 暑假,家長,上班族,克補,B群,三效,補充,保養,優惠,美式賣場。（圖／資料照）

▲暑假不只是孩子的放鬆季，更是爸媽與上班族的耐力戰。美式賣場熱銷的克補三效B群，致力成為大人精神補給、體力支援的日常神隊友！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

暑假來臨，孩子進入放鬆與玩樂的時光，然而對家長和一般上班族而言，卻是另一場高強度的挑戰開始！對爸媽來說，白天工作照常衝刺，但就算熬到下班也常常沒有自己的時間，晚上和週末都還是得轉換角色，陪著孩子放電、安排出遊活動。對於不少上班族來說，暑假源源不絕的訂單與人潮，也是工作量增加、手忙腳亂的時候。精神專注度、氣色不如以往，連親戚朋友都忍不住問，「最近是不是太操了？」無論有沒有孩子，炎炎夏季都讓體力與精神受到極大考驗！這時，補給體力、維持活力與氣色，就成為日常保養的關鍵。美式賣場持續熱銷的「克補三效*B群」系列，致力成為支援家長與上班族生活節奏的穩固後盾。

父親節將至，為那位默默付出的超人補給元氣！
在家中總是扮演堅強後盾的父親，平日一手攬下搬重物、倒垃圾、接孩子上下學等工作，週末再帶著孩子上山下海大放電，耗神又耗力的背後，都只為了讓孩子玩得盡興，以及讓另一半能有片刻Me Time喘口氣。雖然不擅表達，行動中卻藏著滿滿的愛與責任感。隨著父親節的腳步接近，愈來愈多人開始思考，該如何趁這個機會讓爸爸接收到，另一半與孩子們對他的愛與感謝，除了傳統禮品，更實際的方式就是從日常生活著手，照顧爸爸的健康與精神狀態。

特別以男性專用配方設計的「克補B群＋鋅」，添加鋅以及高單位B群***包括B1、B2、B6、B12、泛酸、菸鹼素、葉酸和生物素等，讓你活力滿滿、專注有神⁺，讓爸爸即使忙碌也能保持良好精神狀態，神清氣爽地處理完公事，還能盡情投入與另一半、小孩的溫馨Family time！一天只需要一粒的超簡單補給，就能讓老爸擁有放倒小孩必備的活力，毫無疑問是實用又貼心的父親節應援！

▲▼ 暑假,家長,上班族,克補,B群,三效,補充,保養,優惠,美式賣場。（圖／資料照）

▲今年父親節就從守護他們的日常開始，用行動感謝他們一路以來的付出與愛。

上班族OL、職場媽媽與家庭主婦，也都需要被好好呵護！
無論是職場媽媽或家庭主婦，每一天的任務清單也總是長得驚人！職場媽媽打點孩子上學，接著趕著上班、處理公事，下班後再變身為家庭料理專家、功課小老師與孩子心情的傾聽者。而家庭主婦的工作一點也不輕鬆，打掃、煮飯、處理突發狀況，件件都需投入體力與心力。不過雖然辛苦，卻總能在孩子開心的笑聲、家人安心的依靠中，找到滿滿的成就與幸福！正因為這樣，適時補給營養，不只是為了撐過每一天，更是為了讓自己有餘裕，用好精神*與好氣色^繼續溫柔陪伴家人，成為家中最堅強的力量。

「克補B群＋鐵」就是專為女性量身打造的補給救星！和「克補B群＋鋅」一樣，擁有完整的8種維生素B群，同時添加對女性來說必備的鐵與維生素C，有助於促進Q彈的膠原蛋白形成^^，維持皮膚健康與提升紅潤氣色^。每日一錠，讓每個媽媽對付公事與家務都能游刃有餘，應對孩子們層出不窮的大小狀況也更加從容。當家長兩人都補對了，家庭生活不僅更有默契，夜晚哄睡孩子後，還有精神和體力來場浪漫約會，誰說暑假是孩子的專利，精神充沛的爸媽也能創造屬於兩人的精彩與甜蜜！

▲▼ 暑假,家長,上班族,克補,B群,三效,補充,保養,優惠,美式賣場。（圖／資料照）

▲趁假日到美式賣場補貨，還能把「克補B群＋鋅」、「克補B群＋鐵」放進購物車，把每日所需營養帶回家！

從辦公室到露營地，克補B群系列全天候應援無間斷
暑假不僅是孩子的遊樂時光，更是大人們的終極挑戰！從辦公室的會議與專案，到週末的親子出遊、家庭聚餐或假日露營、出國旅行，最不能少的就是體力與精力。因此，日常保養更不能偷懶！早餐後固定來一錠「克補B群＋鋅」或「克補B群＋鐵」，輕鬆攝取每日所需營養，啟動全天候的活力模式。

值得一提的是，專為男性設計的「克補B群＋鋅」以及女性必備的「克補B群＋鐵」，兩款都特別增量10倍的維生素B12**，更有增量B1、B6⁺ 等營養素，超活力、神專注、好光采三效合一*，讓忙碌的大人能將生活中每個角色都切換得從容到位，在忙碌的生活節奏中都能持續在線，始終保持最佳狀態！

▲▼ 暑假,家長,上班族,克補,B群,三效,補充,保養,優惠,美式賣場。（圖／資料照）

▲克補B群系列，主打能應援每個生活場景，炎炎夏日從上班打拼到假日出遊，體力與精神都不能斷線！

趁著優惠黃金期入手，在美式賣場一次備足
孩子們大放暑假以前，是大人們準備好補給能量的關鍵時刻，同時也是家庭採買的高峰期！無論是準備食材或生活用品，到美式賣場一次購齊最方便，針對男女不同需求提供專屬配方的「克補B群系列」，克補大包裝價格實惠、份量充足，無論是上班族、職場爸媽每日保養，都是夏季補貨的絕佳時機。

健康這件事，不用等到節日才表達關心，平日為自己準備活力，也為家人補上穩定的支持，讓精神與活力一路在線，陪伴彼此過好整個暑假，創造每一個值得珍藏的日常時光。

▲▼ 暑假,家長,上班族,克補,B群,三效,補充,保養,優惠,美式賣場。（圖／資料照）

▲讓大人們忙到停不下來的暑假，就是幫身體儲備精神與體力的黃金期！美式賣場備齊克補B群系列，以大容量、高CP值，幫全家人的活力補給一次搞定。

*克補+鐵加強錠/克補+鋅加強錠 提供維生素與礦物質 養顏美容 增強體力 精神旺盛
⁺克補+鐵加強錠/克補+鋅加強錠 增量B1、B6 幫助維持神經系統正常功能與健康
^鐵 構成血紅素與肌紅素的重要成分，幫助氣色紅潤
^^添加B2 有助維持皮膚健康、維生素C 促進膠原蛋白形成
**與克補錠相較
***維生素B群(B1、B2、B6、B12、菸鹼素、葉酸、泛酸、生物素)之每日最低攝取量達衛福部認定得宣稱"高、多、強化、富含"之基準。
✦PM-TW-STS-25-00018，克補合作開箱，對於克補產品有任何疑問，請撥打消費者免費專線0800-212-259✦

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暑假家長上班族克補B群三效補充保養優惠美式賣場

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