過年行程滿檔也Hold住！美式賣場活力好物熱銷　開春就靠好精神應援

▲美式賣場熱銷的克補B群，是為你量身打造的活力神器。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

過年放假讓人開心，但行程卻像跑馬拉松！大掃除、走春、家族聚會、朋友約局…行程滿滿之餘，還得隨時保持好氣色^，不能讓長輩一對到眼就擔心的想關心你！保持亮麗、精神奕奕在過年期間hold住滿檔行程還能笑容滿面，關鍵在於平常有好好打底！美式賣場熱銷的克補B群，就是為你量身打造的活力神器，無論是年節奔波還是開工上班，學生族、上班族甚至忙碌的爸媽，都能靠它快速補充元氣迎接挑戰，活力滿滿的模樣讓親戚們都忍不住想知道怎麼保持！

▲「克補B群＋鋅」及「克補B群＋鐵」三效展現超活力、神專注、好光采。

「今年春節去哪？」相信這是過年前朋友圈的常見話題，無論是賞花、爬山、還是孝親出國、城市微旅行，出遊需要精力充沛，但一想到自己平日回家只想躺平，怎麼還能應付過年那麼多活動呢？

這時候就該祭出秘密武器「克補B群＋鋅」或「克補B群＋鐵」！

超活力模式啟動：日常保養不能偷懶，克補+鐵加強錠與克補+鋅加強錠特別*增量10倍B12*，早餐後來一錠，三效展現超活力、神專注、好光采**，無論爬山走石階，還是景點自拍，元氣UP搶鏡的永遠是你！

好光采自然來：出遊免不了拍照打卡，有克補加持，一錠三效**，就像為精神加滿油應援，克補B群系列添加B2維持皮膚健康、維生素C促進膠原蛋白形成，其中克補+鐵加強錠更添加鐵，體力更好、精神旺盛自然洋溢出笑容，美景配上開朗笑容，自帶濾鏡般好氣色^！

▲過年團聚要保持好精神。

過年期間最重要的無非是「團聚」！不管是家族大團圓還是跟多年好友的相聚，關鍵是得有好精神。要接招親友高難度提問，更需要專注，克補B群系列提供維生素與礦物質，增量B1、B6，專注有神*，自信互動加上好氣色^，好運自然來。

▲到美式賣場備好山珍海味，更別忘了準備克補三效B群。

過年是歡聚的時刻，除了到美式賣場備好山珍海味，更別忘了好準備好活力好氣色^，不容光煥發迎接一整年的好運相隨，無論是跑行程、趕聚會還是上山下海，就讓「克補三效B群**」成為你的超強應援，活力專注在線、氣色自然好^，幫你Hold住每個關鍵時刻！

克補B群針對男女不同需求提供專屬配方，美式賣場輕鬆入手，線上線下同步熱賣，用超活力、好氣色、神專注迎接每一天**，讓新年開啟滿分能量，過好每一個值得期待的精彩時刻！

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**增量係與克補錠相比；維生素B1幫助維持神經系統的正常功能；維生素B6增進神經系統的健康

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