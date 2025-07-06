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講客語享優惠！客委會發放25萬份面額1千客家幣　開放登記8月啓用

▲▼客家委員會7月份起開放客家幣申請登記，預計自8月1日起啟用。（圖／花蓮市公所提供，下同）

客家委員會7月份起開放客家幣申請登記，預計自8月1日起啟用。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

客家委員會7月份起開放客家幣申請登記，總計將發放25萬份面額1,000元數位客家幣，預計自8月1日起啟用。花蓮市長魏嘉彥鼓勵民眾依照客委會公告之身分證尾數分流方式進行登記，並安排來到花蓮活絡客庄，講客享優惠。

魏嘉彦表示，花蓮市作為客家文化重點發展區，一直積極推動客語文化，鼓勵市區商家踴躍加入成為合作店家，目前已有超過130家商店完成申請，密度之高位居全國前列。客家幣將於八月正式開放使用，屆時歡迎市民及全國各地的朋友踴躍來花蓮消費，體驗豐富的客家文化，共同振興在地經濟。

▲▼客家委員會7月份起開放客家幣申請登記，預計自8月1日起啟用。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市目前已有超過130家商店完成申請，密度之高位居全國前列。

本次客家幣共計發放25萬份，每份面額新台幣1,000元，除了抽籤方式外，凡於114年度通過客語認證、獲表揚為客語家庭成員的市民，也可直接獲得1,000元客家幣。花蓮市公所特別規劃並陸續開辦多元的客語課程，包括初級、中級及中高級認證班、哈客家庭學習營及社區推廣班，歡迎市民踴躍參與，提升客語能力，享受學習與獎勵的雙重收穫。

▲▼客家委員會7月份起開放客家幣申請登記，預計自8月1日起啟用。（圖／花蓮市公所提供，下同）

此外，客委會也針對7月1日至30日期間完成登記並中籤之民眾，由合作金融機構提供額外100元加碼優惠，名額共計4萬5,000份，提醒符合資格的民眾盡早登記把握機會。

魏嘉彥再次強調，推動客家幣不僅是為了推廣客語文化，更是為花蓮帶來新的商機與活力，歡迎更多業者及市民共同參與「講客拚經濟」行動，齊心打造客語友善城市。

詳細登記資訊及課程資訊請洽花蓮市公所客家行政事務所官方網站，或花蓮市好客文化會館臉書粉絲專頁查詢。

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