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4大超商最新咖啡茶飲優惠　7-11第2杯10元、全家買6送6

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲4大超商最新咖啡優惠整理。（圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

4大超商最新咖啡茶飲優惠來了，7-11有生椰厚拿鐵第2杯10元、珍珠奶茶買2送2；全家則推單品美式及拿鐵買6送6；萊爾富更網羅6大飲品買1送1，超殺好康一次看。

●7-11
7-11全門市今（6）日祭出CITY系列飲品優惠，包括「CITY PRIMA精品生椰厚拿鐵第2杯10元」、「CITY CAFE好時經典可可買1送1（中杯熱飲）」、「CITY CAFE好時經典可可買1送1（大杯冰飲）」、「HERSHEY'S巧克冰沙特價69元」、「CITY TEA香鑽水果茶買2送2（冰／熱）」。

7月7日起至7月9日OPENPOINT行動隨時取則可享「咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍任選買2送2特價150元（2萬組）」、「珍珠奶茶買2送2特價120元（2萬組）」、「青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯組特價160元（3萬組）」、「香鑽水果茶4杯組特價190元（3萬組）」、「琥珀小葉紅茶／梔子花青茶任選買10送10特價450元（5萬組）」。

提醒行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數依APP為主。

●全家
全家今（6）日限時1天於APP隨買跨店取祭出「大杯單品美式／拿鐵買6送6」，每人限購2組；至7月7日前隨買跨店取加碼享咖啡飲品優惠下殺61折起，包括「特大杯特濃美式9杯388元」、「特大杯特濃拿鐵7杯388元」、「大杯仙女紅茶16杯388元」。

▲▼萊爾富端午連假優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富祭出一系列咖啡茶飲買1送1優惠。（圖／業者提供）

●OK mart
OK mart即日起至7月7日祭出「特大杯莊園美式／拿鐵買2送1」優惠，限同品項。

●萊爾富
萊爾富全門市即日起至7月15日祭出「6大咖啡茶飲買1送1」，優惠品項包括「醇脆黑糖拿鐵」、「巧克力歐雷」、「摩卡咖啡」、「炭焙鐵觀音拿鐵」、「特大四季春茶」及「特大紅玉紅茶」。

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