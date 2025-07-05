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小孩「躲進好市多冰箱」玩耍　他目擊：家長幫忙開門！網炸鍋

▲▼好市多黑五首日，好市多賣場，好市多內湖店，COSTCO。（圖／記者林育綾攝）

▲有家長讓小孩進到冰箱裡玩耍。（示意圖／記者林育綾攝）

記者施怡妏／綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）是不少家庭採買補貨的好去處，就有網友表示，在台中北屯的好市多購物時，發現有家長竟然放任小孩進入冰箱玩耍，一名女童站在冰箱內，另一名孩童則站在外面拍打，似乎在玩樂，對此，不少網友罵「不會教就不要生」、「其實蠻危險的」。

有網友在Threads發文，「台中北屯Costco，巧遇酷家長，讓孩子輪流玩進入冰櫃的遊戲」、「爹娘都在旁邊欸，他們還有幫忙開門」。

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影片中可以看到，一名女童站在冰箱內，看向賣場，另一名孩童則站在門外，敲打著冰箱門，兩人看起來似乎在玩樂。而冰箱旁有兩名大人正在整理購物車內的物品，疑似是孩童的家人，但未見大人制止孩子的行為。

影片曝光，引來大批網友狂罵，「身體跟鞋子有多少細菌，怎麼可以讓小朋友進入冰櫃裡面去污染食物。好噁，真的要吐了」、「支持生小孩前必需通過全民嬰檢」、「走過去冷臉說不好意思我要拿東西，麻煩讓你的小孩出來」、「大家其實不是厭童，是厭會生不會教的巨嬰家長」、「有夠沒水準」、「很多賣場都一樣，一堆家長都控制不住自己的小孩，放任大聲尖叫、偷吃糖果、拿著東西不給結帳等等，一堆脫序行為」。

▲高雄好市多也發生過屁孩跑進冰箱裡。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲高雄好市多也發生過屁孩跑進冰箱裡。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

事實上，去年8月好市多高雄中華店，也有過屁孩爬進冷藏櫃的事件，當時衛生局派員前往稽查，該飲品冷藏櫃內所有飲品已下架，現場已立即進行清潔消毒。衛生局表示，針對民眾此不當行為，業者將保留法律追究權，恐涉及違反社會秩序維護法。

好市多則指出，該商品於營業期間，持續有商品補貨人員進行排面的整理，期間並未發現商品異狀；同時，為維護賣場安全及商品品質，並提供會員安心的購物環境，也藉此呼籲導正不理性的行為切勿模仿。

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