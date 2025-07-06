日本酒吧深夜血腥命案　中年癡漢持「特殊兇器」砍死2正妹

▲日本靜岡縣濱松市某女子酒吧6日凌晨發生駭人聽聞的殺人案。（圖／翻攝自X@mamamam4949）

記者羅翊宬／編譯

日本靜岡縣濱松市今（6）日凌晨發生一起慘絕人寰的殺人案，震驚日本社會！一名41歲的中年男子闖入鬧區某女子酒吧（Girl's Bar），結果他雙手持兩把造型特殊的刀具，接連砍死年僅27歲的女店長和26歲的女店員，最後被警方以殺人未遂罪嫌當場逮捕，2名女子送醫後仍不治身亡。

根據《日本放送協會》，這起震驚日本社會的殺人案發生於6日凌晨1時（台灣時間凌晨0時），位在靜岡縣濱松市中央區千歲町的某女子酒吧內，在距離JR濱松車站只需向西徒步5到10分鐘的鬧區之中，千歲町內居酒屋、酒吧、女子酒吧、夜店雲集，可謂是夜夜笙歌，然而41歲的無業中年男子山下市郎卻以血腥的方式奪人性命。

山下市郎住在靜岡縣袋井市，他其實是該間女子酒吧的熟客。6日凌晨，他和酒吧的女店員伊藤凜（26歲）一起進到酒吧內，不過之後他卻突然抽出2把被稱為「廓爾喀刀」（庫克力彎刀）、擁有特殊彎曲形狀的武器，雙手持刀朝女店長竹內朋香（27歲）的後背狂砍數刀，接著更轉而攻擊伊藤凜，造成2名女性重傷身亡。

山下市郎所持的「廓爾喀刀」，其刀刃長達20公分，其特殊的彎曲形狀能產生「楔形」效果，使刀片有效地切割並且更深，是尼泊爾田野和家庭中最常用的多用途工具。

山下市郎被警方當場逮捕後，向警方坦承犯案。警方調查指出，酒吧在事發當時仍有其他名客人或店員在場。

對此，一名和死者竹內朋香熟識的40多歲男性感到不可置信，「這位女店長的個性非常瀟灑大方，之前從未聽聞她和其他人有什麼糾紛，沒想到這次卻發生這樣的事情。」