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農業與旅遊結合！　智選飯店辦番路農情週末市集活動

▲▼ 從產地到飯店！番路農會在地農特產人氣爆棚　旅客搶購好評不斷 。（圖／番路鄉農會提供）

▲▼ 從產地到飯店！番路農會在地農特產前進嘉義智選假日酒店設攤 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣在地農業與旅遊體驗結合，番路鄉農會受邀進駐嘉義智選假日酒店，於7月連續兩週舉辦「果然有市・番路農情週末」主題市集活動。此次活動不僅成功將番路的優質農特產品引進國際品牌飯店空間，更吸引大量中外旅客駐足參與，現場買氣熱絡，特選的新鮮荔枝更於開賣一小時內搶購一空，充分展現番路農產的高人氣與在地魅力。

▲▼ 從產地到飯店！番路農會在地農特產人氣爆棚　旅客搶購好評不斷 。（圖／番路鄉農會提供）

市集活動地點設於嘉義智選假日酒店一樓展售區，由番路鄉農會精心策劃並挑選多項代表性農特產品展售，包含來自阿里山的玫瑰花茶系列、以在地柿子製成的柿果子脆片、融合茶香與米香的茶燒米菓，以及本季盛產的鮮採荔枝等。旅客可透過市集一次認識番路鄉的多元農業風貌與創新成果，進一步拉近消費者與產地的距離。

活動期間吸引不少來自東南亞地區的外籍旅客，對台灣農產品表現出濃厚興趣，農會現場服務人員更貼心以多語溝通接待，讓國際旅客深刻感受台灣農村的熱情與專業，成功將農業文化向國際舞台傳遞。

▲▼ 從產地到飯店！番路農會在地農特產人氣爆棚　旅客搶購好評不斷 。（圖／番路鄉農會提供）

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，這次市集是一次非常難得的機會，我們把產地的精選好物帶到城市中心，也將番路農業的故事與溫度一同傳遞給來自各地的旅客。我們期待未來有更多機會與旅宿業合作，將農業推廣從田間走進日常生活，讓更多人親自走進番路、感受山城風土。

▲▼ 從產地到飯店！番路農會在地農特產人氣爆棚　旅客搶購好評不斷 。（圖／番路鄉農會提供）

嘉義智選假日酒店近年來積極推動在地觀光連結與文化推廣，持續與嘉義各鄉鎮農會合作，舉辦具地方特色的主題展售活動，提供旅客不只是住宿體驗，更是一場味覺、文化與人情的深度探索之旅。飯店表示，未來也將繼續串聯地方資源，讓來嘉旅客能「住得好、吃得到、買得回去」，進一步帶動城市與鄉村之間的良性循環。

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