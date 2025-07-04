高雄男遭3犬咬溺亡！民眾餵食導致浪浪群聚　動保處今返現場捕捉

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

一名76歲蔡姓老翁昨（3）日下午至高雄永安區鑽石沙灘游泳，卻遇野狗入海追咬導致蔡翁溺水亡。當地民眾指出，是有愛媽在附近餵流浪犬飼料，導致有許多流浪犬出沒，今（4）日動保處返回現場要抓，不過尚無捕獲。

▲3日傳流浪犬攻擊民眾導致溺水亡事件，今動保處到現場抓流浪犬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

3日下午3時50分，有民眾報案稱在鑽石沙灘目睹男子遭3隻米克斯流浪犬下水追咬，造成男子驚慌溺水，海巡隊員到場後，下水合力將已無呼吸心跳的蔡翁拉回岸邊，緊急送往高雄秀傳醫院搶救後，仍不幸宣告不治。而蔡翁全身有不少疑似是咬痕的傷口，是否為狗群們咬傷所致，仍有待相驗釐清。

▲76歲翁游泳突遭野狗追咬，海巡全副武裝拉人上岸仍回天乏術。（圖／記者吳奕靖翻攝）

動保處今返回現場抓流浪犬，不過一早天氣熱流浪犬不多，目視約三隻但無法靠近，故尚無捕獲浪犬，民眾指出下午天氣變涼後，流浪犬數量就會增加。

▲動保處指出是有人餵養導致流浪犬群聚。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市動物保護處副處長段奇漢指出，有關昨日海泳民眾遭浪犬攻擊事件，經查該區域為熱點捕捉區域，今年動保處在該等區域已捕捉浪犬51隻，也將加派動物管制人力與獸醫師持續巡查捕捉，流浪狗會聚集是因為有人餵食，呼籲民眾不要餵食，環保局也會加強取締餵養流浪犬製造髒亂的行為。