父游泳遭惡犬衝下海咬死　兒怒：大型犬被棄養...全聚集沙灘上

▲ 遭野狗追咬死亡的蔡翁，其兒子今日下午前往殯儀館協助警方釐清案情 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、潘鳳威／高雄報導

高雄市永安區76歲蔡姓老翁，昨(3)日下午前往鑽石沙灘游泳，不幸遇遇上3隻野狗追入海裡攻擊，最終命喪海中。檢察官今(4)日下午相驗遺體後，認定死因為野狗攻擊，導致左眼及頭部多處撕裂傷、大量出血死亡。而剛從澎湖回來的老翁兒子難過表示，希望政府能重視野狗的問題，別讓憾事重演。

昨日下午3時50分，蔡姓男子如往常前往鑽石沙灘游泳，然而卻遭3隻米克斯流浪犬下水追咬，民眾發現後立即通報海巡人員到場將蔡翁救上岸，然而經緊急送醫搶救後，仍宣告不治。

由於蔡翁全身留有多處疑似咬痕的傷口，檢方今日下午前往殯儀館相驗，確認死亡原因為遭野狗攻擊，導致蔡翁左眼及頭部多處撕裂傷併大量出血意外死亡，家屬對相驗結果表示無意見，檢方也已開立相驗屍體證明書，將遺體交由家屬處理。

蔡翁兒子下午也抵達殯儀館製作筆錄。他神情憔悴表示，父親平日都有游泳的習慣，從來沒被流浪狗攻擊過。自己2日剛出發去澎湖玩，沒想到才待半天就接到父親的死訊，連忙趕回來。

他更指出，疑似有人把整車的狗拿來鑽石沙灘這裡棄養，而且都是大型犬，那些狗都聚集在沙灘附近，只要看見有人單獨經過就會衝上去攻擊，希望政府能重視野狗的問題，儘快把狗進行捕捉，也希望動保團體能一同協助尋求解決之道，別讓憾事重演。