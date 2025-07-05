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陸外長批美：實力帶不來真正的和平　可能打開「潘朵拉的盒子」

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅4日針對中東局勢表示，美國悍然轟炸一個主權國家的核設施，開創了惡劣先例，如果引發核災難，全世界將為此埋單，「實力帶不來真正的和平，很可能會打開『潘朵拉的盒子』。」

王毅4日在巴黎與法國外長巴羅會見，並在會後回答記者提問，他提到，伊朗核問題本可以成為對話協商解決國際紛爭的範例，但如今卻正在引發中東地區新一輪危機，「世界雖然已聽到和平的敲門聲，但最終未能推開和平的大門。中方對此深感遺憾，其中教訓需要深刻反思。」

王毅說，中方在伊朗核問題上的立場清晰、一貫，重視伊朗最高領導人多次公開承諾伊朗不會發展核武器，同時也尊重伊朗作為《不擴散核武器條約》締約國享有和平利用核能的權利。在此基礎上，有關當事方可以加快商談解決伊核問題的新的國際協議，並將伊朗的核活動完全置於國際原子能機構的嚴格監督和保障之下，「通往和平的道路就在我們的腳下，歷史將拷問各方的誠意。」

王毅指出，近期以色列和伊朗發生的軍事衝突不應重演。戰爭解決不了伊朗核問題，先發制人的打擊明顯缺乏合法性，濫施武力只會引發更大的衝突，積累更多的仇恨。美國悍然轟炸一個主權國家的核設施，更是開創了惡劣先例。如果引發核災難，全世界將為此埋單。

王毅強調，所謂「先有實力後有和平」的說法是強權邏輯。如果僅由實力來判斷對錯，規則何在？公理何在？實力帶不來真正的和平，很可能會打開「潘朵拉的盒子」。缺乏實力的國家尤其是中小國家如何自處？難道它們只能被端上餐桌，任人宰割？

王毅說，伊朗核問題的真正解決不能回避中東問題的核心，那就是巴勒斯坦問題。加沙的人道主義災難不應再繼續下去，巴勒斯坦問題不能再度被邊緣化，阿拉伯民族的正當訴求應當盡快兌現，廣大伊斯蘭世界的正義聲音必須得到重視。「兩國方案」是打破中東亂局的唯一現實出路，國際社會應為此採取更多切實有效的行動。

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