以軍飛彈轟炸！伊朗路口「汽車炸飛空中翻轉」畫面曝光

▲以色列攻擊伊朗的新畫面曝光。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與伊朗的12日戰爭引發國際社會高度關注，依據近期新曝光的畫面，以色列發射的2枚飛彈擊中伊朗首都德黑蘭繁忙十字路口，除了火光、煙塵大量噴出，強大衝擊力道把正在等紅綠燈的車輛當場炸飛空中，翻轉超過360度重摔地面。

So much for "Dear people of Iran, this is not a war with you! "



Here is a video of Israeli airstrikes directly targeting a densely populated neighborhood in northern Tehran, hurling cars with passengers inside into the air.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/B3zXG74hnU pic.twitter.com/v5USDKxqtL — Press TV ???? (@PressTV) July 3, 2025

每日電訊報報導，以色列宣稱這波攻擊行動的對象是高階軍事指揮官，第一枚飛彈摧毀建築物最頂端的3層樓，此處是銀行與當地清真寺所在地，第二枚飛彈擊中車陣炸出巨坑，把多輛汽車炸飛，殘骸噴飛空中後如雨般落下，平民遭受波及。據信以軍攻擊目標鎖定的是沙赫爾銀行（Shahr Bank）分行樓上的清真寺事務中心辦公室。

畫面顯示，飛彈來襲瞬間，路口有機車騎士、多輛汽車等平民在場，也有民眾正在過馬路。已知這起事件的其中一名死者是伊朗知名平面設計師Saleh Bairami，當時他在路口等紅綠燈被炸身亡。

到了6月16日，以軍宣布在此處擊殺4名伊朗高階情報官員，包括伊朗精銳革命衛隊情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi）。BBC稱，伊朗革命衛隊與情報機構高層在一處非正式地點會面，以降低襲擊風險。

這波攻擊也摧毀德黑蘭主要供水管線，歷經48小時才搶修完畢。伊朗一名網友稱，以色列宣稱只針對軍事地點，但卻瞄準普通平民車輛、炸毀德黑蘭供水管線。政治活動家曼蘇里（Azar Mansouri）則稱，這段影片是針對伊朗平民實施戰爭罪的確鑿證據。伊朗官方統計，以色列對伊朗的攻擊造成900多人喪生，其中大多數是平民。