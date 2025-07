以軍飛彈轟炸！伊朗路口「汽車炸飛空中翻轉」畫面曝光

▲以色列攻擊伊朗的新畫面曝光。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列與伊朗的12日戰爭引發國際社會高度關注,依據近期新曝光的畫面,以色列發射的2枚飛彈擊中伊朗首都德黑蘭繁忙十字路口,除了火光、煙塵大量噴出,強大衝擊力道把正在等紅綠燈的車輛當場炸飛空中,翻轉超過360度重摔地面。

So much for "Dear people of Iran, this is not a war with you! "



Here is a video of Israeli airstrikes directly targeting a densely populated neighborhood in northern Tehran, hurling cars with passengers inside into the air.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/B3zXG74hnU pic.twitter.com/v5USDKxqtL