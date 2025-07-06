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丹娜絲即將開眼　鄭明典：眼牆雲系環繞已超過半圈

▲▼「丹娜絲」颱風強度持續發展，可以看出颱風眼已逐漸成形。（圖／取自鄭明典臉書）

▲「丹娜絲」颱風強度持續發展，可以看出颱風眼已逐漸成形。（圖／取自鄭明典臉書）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲已增強為中度颱風，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO文表示，颱風雲圖已可看出中心螺旋雲帶，為發展或組織中的「眼牆雲系」，目前環繞範圍已經超過半圈（180度），由於眼牆雲系降雨效率很高，要留意碰觸地形的時間和地點。

鄭明典PO文指出，丹娜絲颱風雲圖可以看出中心螺旋雲帶，這種雲頂是強對流的特徵，雲帶向內捲，但尚未完全環繞起來，是發展或組織中的「眼牆雲系」。

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鄭明典表示，眼牆雲系環繞的角度範圍也是度量颱風強度的指標，目前環繞範圍已經超過半圈（180度），通常可以判定颱風強度接近輕颱上限或中颱下限。當眼牆雲系前後對接，縱使尚未完全均勻環繞，通常就會定在中度颱風範圍。

根據中央氣象署資料，丹娜絲颱風今天中午12時的中心位置在北緯21.9度，東經118.5度，即在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（約每小時119公里），瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里。

氣象署表示，丹娜絲颱風暴風圈持續擴大，中心目前在澎湖南南西方海面，向東北轉北北東移動，正逐漸進入台灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅，目前陸上警戒範圍除了離島的金門及連江縣外，已擴及全台。
 

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