丹娜絲暴風圈將觸陸　貼著西部北上「新竹以南」首當其衝

記者周湘芸／台北報導

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，預計今天下午到明天清晨非常貼近西部陸地北上。中央氣象署下午2時30分更新海上陸上颱風警報，海上警戒範圍新增東北部海面，並即將觸陸，一旦暴風半徑接觸陸地，新竹以南就會有明顯影響，也不排除登陸台灣。

▲丹娜絲最新路徑。（圖／氣象署）

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根據氣象署資料，丹娜絲颱風今天下午2時中心位置在北緯22.1度，東經118.8度，即在澎湖的南南西方約180公里之處，以每小時27轉21公里速度向北北東進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

▲丹娜絲預計今天下午到明天清晨非常貼近西部陸地北上。（圖／氣象署）

最新資料顯示，丹娜絲颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在澎湖南南西方180公里海面，向北北東移動，其暴風圈已進入台灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅。

陸上警戒：台灣各地區及澎湖

海上警戒：台灣海峽、台灣北部海面、東沙島海面、巴士海峽及台灣東北部海面

▲今天至明天上午恆春半島有局部大豪雨或超大豪雨；台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨。（圖／氣象署）

氣象署簡任技正伍婉華指出，丹娜絲過去3小時風速又增強，今天到明天白天對台灣影響明顯，海上警報範圍已新增東北部海面。由於環境適合發展，未來可能持續增強，並從台灣海峽很接近西部沿海北上，今天下午到明天清晨非常貼近西部陸地。

伍婉華表示，丹娜絲暴風圈今天下午就會逐漸接近西南部沿海，且即將觸陸，一旦暴風半徑接觸陸地，新竹以南就會有明顯影響。由於此颱風環流結構完整，尤其是東側強風區較廣，北上過程較強風雨會持續影響台灣，若路徑稍有震盪，也不排除登陸。

▲今天至明天上午恆春半島有局部大豪雨或超大豪雨。（圖／氣象署）

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，今天至明天上午恆春半島有局部大豪雨或超大豪雨；台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區、蘭嶼、綠島及南投縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及澎湖有局部大雨發生的機率。今晚起至明上午苗栗至彰化、南投地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率。

氣象署也說，今天下午至明天晨澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

▲今天下午至明天晨澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上機率。（圖／氣象署）