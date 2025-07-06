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LIVE／20縣市陸警　氣象署最新說明

生活中心／台北報導

丹娜絲颱風今上午增強為中度颱風，台灣本島及澎湖共20縣市納入陸警範圍，預估晚間11時靠近澎湖並通過，明（7日）早沿著西部海面到達台灣海峽北部。有關丹娜絲颱風動態與天氣情況，《ETtoday新聞雲》將直播氣象署最新說明。

氣象署預報指出，丹娜絲颱風今天上午11時中心位置在北緯21.9度，東經118.4度，即在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風平均暴風半徑150公里、10級風平均暴風半徑50公里

氣象署表示，丹娜絲颱風東側強風範圍廣、風雨結構完整，北上過程將影響台灣天氣，未來預計朝北北東移動，約晚間11時靠近澎湖並通過，明早沿著西部海面到達台灣海峽北部。

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受颱風及其外圍環流影響，今天至明天上午台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及澎湖、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。今晚起至明天上午苗栗至彰化、南投地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率。

▲▼丹娜絲路徑。（圖／氣象署）

▲中颱丹娜絲路徑潛勢預報。（圖／氣象署）

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